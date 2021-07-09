逆子被指骗租客 母跪求放儿一马

为了筹“赌本”，亲情放一边！24岁不孝子声称母亲患癌住院，得出租房子筹医药费而欺骗了两组租客。租客事后上门讨钱，母亲得知儿子胡搞下跪道歉请租客放儿子一马。

租客罗静婷（23岁）今年4月27日在面簿看见一条贴文，指义顺环路第388座组屋一个四房式组屋整间出租只需每月2300元，于是立即联系“房东”前往看房。

接待她们的是一名24岁青年，他说屋主是他的母亲，自己可代为处理租房事宜。青年答应如果他们直接给一个月押金和一个月租金，就可将房租减少到每个月2100元。

青年不断催促，罗静婷于是当晚决定租下单位，并约好6月1日搬进去。

青年似乎急着要钱，罗静婷于是先转了1000元给他。隔天他又发来信息要钱，还说母亲患癌入院需要医药费。罗静婷以为青年身世可怜，于是又转了2100元给他。

原以为可以顺利搬进新家，但5月31日她与青年确认搬家事宜时，青年却开始闹失踪，直到晚上9时40分才突然说不能将房间出租了。

罗静婷觉得这太不合理：“我立刻和朋友一起找上门去，他被我们堵在门口，后来亲口告诉我们，他是因为在网上赌博要筹集赌本，其实根本没想要出租房子。”

罗静婷说，青年的母亲也在家，面容憔悴，得知此事后声泪俱下向他们道歉。“我们不想为难他的母亲，于是就先走了。当晚他确实把钱转回来了，但这一拖害我们得住两个星期的酒店，开销增加了不少。”

承认签两份租房合约 青年称已退款给租客

青年承认曾签署了两份租房合约，但声称因个人原因临时无法出租房子，并已全额退款给租客。

记者今早联系上青年陈先生，他承认曾在几个月前将房子出租，也证实曾签署了两份租房合约。

陈先生指他不记得跟谁签署合约，只说对罗静婷有一些印象。他称因个人原因临时无法出租，但当记者问起具体原因，他却避而不谈。

“我已事先通知租户，并把所有的租金和押金退还给他们，所以不知道他们为什么仍纠缠不放。罗静婷也向我要求一个月的租金索赔，我觉得这不合理。”

罗静婷受访时称对方有承诺赔她一个月的毁约金，但如今却反悔。

针对赌博的指控，陈先生坚决否认。“如果我急需用钱去赌博，哪里有钱全额退款？”

完整报道，请翻阅2021年7月9日《联合晚报》。

