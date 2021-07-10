世界级专家咨询小组：为下一场大流行病做准备 全球未来五年应额外拨款千亿元防疫

由尚达曼担任联合主席的世界级专家咨询小组警告，除非各方迅速加大对流行病防范和快速反应能力的投资与改革，否则冠病19很有可能就是未来灾难性流行病的先兆。咨询小组是由今年G20峰会主办国意大利提议设立，旨在找出预防、监测及应对大流行病方面的不足，并制定解决方案。

国际社会在接下来五年应该至少增拨750亿美元（约1014亿新元）资金，以弥补应对大流行病经费的巨大缺口，这意味着防疫开支需要增加超过一倍。

由新加坡国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼担任联合主席的世界级专家咨询小组，本地时间星期天（7月11日）凌晨在意大利威尼斯举行的二十国集团（G20）峰会上，发表题为《疫情时代的全球新政》（A Global Deal for Our Pandemic Age）的建议报告。

咨询小组做出建议的同时也警告，除非各方迅速加大对流行病防范和快速反应能力的投资与改革，否则2019冠状病毒疾病很有可能就是未来灾难性流行病的先兆。

此外，世界各国为预防或者控制未来流行病所做的准备仍然非常薄弱，G20和国际社会应迅速采取行动弥补目前防疫措施的不足，而且应该在冠病疫情结束前就进行这些投资与改革。

全球防疫有四个迫切须填补缺口

咨询小组指出，全球防疫有四个迫切须要填补的缺口，分别是传染病监测、国家卫生系统的韧性、全球疫苗与药品的供应和交付能力，以及环球治理能力。

“如果能够解决这四方面的问题，可大幅降低未来出现大流行病的风险。”

根据报告，目前全球所需的投资额远超国际社会过去愿意为防疫投入的经费，但这个数额与下一场大流行病的成本相比，是微不足道的。“单单疫病大流行的政府预算成本，就会是小组建议常年额外国际投资额的700倍。”

咨询小组建议的额外投资相当于每年150亿美元，其中100亿美元用于设立新的年度全球卫生威胁基金，另外50亿元则用以增加对世界卫生组织等现有国际机构的拨款，以及在世界银行的国际开发协会和多边开发银行中，创建专门防御大流行病的优惠融资窗口。

另外，咨询小组也建议成立一个由多国财政部长和卫生部长，以及国际组织组成的全球卫生威胁委员会，及时有效地投入资源协调国际努力，以减轻大流行病的威胁。

尚达曼指出，想要安全地摆脱大流行病，需要国际合作思维方式的根本转变。“从根本上来说，这不是关于援助，而是对能让所有国家受益的全球公共产品进行集体投资，是同时实现国家自身利益以及国际团结的根本。”

G20将在今年10月的财政部长和卫生部长联席会议召开之前，审议这项建议报告。

高级独立咨询小组的成立由今年G20峰会主办国意大利提出，旨在找出预防、监测以及应对大流行病方面的不足，制定可弥补这些不足的解决方案，以及探讨如何更好地利用公共、私人与慈善领域和国际金融机构的资源。

联合领导小组的除了尚达曼，还有美国前财政部长萨默斯（Lawrence Summers）和尼日利亚前财长兼经济统筹部长恩戈齐·奥孔乔—伊韦拉（Ngozi Okonjo-Iweala）。