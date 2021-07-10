未遵守安全距离条例 白沙浮广场福将坊食阁 今天起禁止堂食10天

白沙浮广场的福将坊食阁由于未遵守安全距离条例，从今天（7月10日）开始禁止堂食10天，让一些摊主叫苦不迭。

根据永续发展与环境部昨天发的文告，政府在过去一周加强执法检查，共八家食肆因违例而被限制营业，其中福将坊食阁（Food Junction）据了解从今天起到19日都不能提供堂食。

在上述食阁有一家分店的清香馆昨天中午收到通知。清香馆董事刘永存（65岁）预计，这家分店收入将减少五成。他说：“我们是卖面的，打包的话就比较吃亏，但至少没有关闭。”所幸摊位准备的食材通常是一天前预定，因此不至于面对食材太多而浪费的问题。

另一个摊位的负责人罗小姐则提到，由于食阁位于三楼，很少人愿意上来打包餐点，不能堂食会令她在财务上有些吃不消。

她说：“以前每天赚700到800元，不能堂食时才赚100元左右，但租金一毛钱也没有扣，很可怜的。”

截至昨天下午3时，除了一名面摊员工外，其他四名受访的摊位员工都表示没有收到不能堂食的通知。

不能堂食 食客减少光顾

永续部提供的照片显示，该食肆的食客就坐后，背对背的椅子距离不到50公分，未能确保不同桌的顾客至少相隔1米就坐。记者昨天下午走访时发现，座位已重新调整，不只间隔距离超过1米，四人桌的座位也大多是单向的，已经没有稽查时发现的两桌顾客背对背用餐的情况。

受访的食客虽认同当局的做法，但这将减少他们光顾的意愿。吴淑香（63岁，销售员）说：“有些人比较固执，不会遵守社交距离。食阁要妥善安排座位，不然很难维持安全的距离。”

曾是福将坊食阁常客的吴淑香在5月高警戒解封第二阶段因不能堂食而停止光顾，如今再次禁止堂食，让她感到无奈。“我们出门逛街都想坐下来吃饭，现在只好去其他地方吃，虽然比较贵但是没办法。”

家住附近，每天都在该食阁吃午餐的王玉英（64岁，退休人士）说，不能堂食就只好打包外带，但打包费用每次三角钱，日积月累是一笔不小的数目。