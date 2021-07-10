欺凌事件加剧 新版贴纸提醒公众尊重保安人员 订户 来自 / 联合早报 文 / 梁伟康 发布 / 2021年7月10日 5:00 AM 加入保安行业大约一年半的蔡大卫（68岁，保安员）指出不时会遇到一些无礼公众，但他受过培训，知道如何冷静专业地处理这些情况。（白艳琳摄） 字体大小: 小 中 大 保安遭欺凌的事件有所加剧，为了提高公众意识，一类新贴纸将出现在保安工作场所，以更明显的文字和标志提醒公众要尊重保安。由新加坡保安雇员联合会（Union of Security Employees）、新加坡保安协会（Security Association of Singapore）以及合格保安代理协会（Association of Certified Security Agencies）联合推出的新贴纸在内政部的支持下，昨早正式推出。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 内政部 保安 劳资政 新加坡保安雇员联合会 洋汉骑车失控 抛坠急流 火海救邻嫲 三救人英雄获表扬