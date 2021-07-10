欺凌事件加剧 新版贴纸提醒公众尊重保安人员

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来自 / 联合早报

文 /
梁伟康

发布 / 2021年7月10日 5:00 AM

加入保安行业大约一年半的蔡大卫（68岁，保安员）指出不时会遇到一些无礼公众，但他受过培训，知道如何冷静专业地处理这些情况。（白艳琳摄）
加入保安行业大约一年半的蔡大卫（68岁，保安员）指出不时会遇到一些无礼公众，但他受过培训，知道如何冷静专业地处理这些情况。（白艳琳摄）

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保安遭欺凌的事件有所加剧，为了提高公众意识，一类新贴纸将出现在保安工作场所，以更明显的文字和标志提醒公众要尊重保安。

由新加坡保安雇员联合会（Union of Security Employees）、新加坡保安协会（Security Association of Singapore）以及合格保安代理协会（Association of Certified Security Agencies）联合推出的新贴纸在内政部的支持下，昨早正式推出。

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