欺凌事件加剧 新版贴纸提醒公众尊重保安人员

保安遭欺凌的事件有所加剧,为了提高公众意识,一类新贴纸将出现在保安工作场所,以更明显的文字和标志提醒公众要尊重保安。

由新加坡保安雇员联合会(Union of Security Employees)、新加坡保安协会(Security Association of Singapore)以及合格保安代理协会(Association of Certified Security Agencies)联合推出的新贴纸在内政部的支持下,昨早正式推出。