前讲师就当街辱骂异族情侣 通过律师发声明公开道歉 订户 来自 / 联合早报 文 / 王康威 发布 / 2021年7月10日 5:00 AM 自称是当街辱骂异族情侣的义安理工学院前讲师陈文利在面簿账号上，发贴文对自己之前的不当言论表示遗憾，并向该对情侣和社会大众道歉。（面簿截图） 字体大小: 小 中 大 一直保持缄默的义安理工学院前讲师陈文利，昨天（7月9日）通过律师发声明和面簿贴文，就当街辱骂异族情侣一事，公开向这对情侣和公众道歉，60岁的陈文利（音译，Tan Boon Lee）昨日透过律师事务所Eugene Thuraisingam LLC的洪嘉骏律师，首度发表一份公开声明，正式向被骂情侣和社会大众道歉。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 义安理工学院 理工学院 种族歧视 文达街命案后续 男子称他还车贷才是真车主 要索回去世商人名下轿车 大吵后用眩晕枪威胁女友“闭嘴” 男子监四个月罚款3000元