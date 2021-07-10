前讲师就当街辱骂异族情侣 通过律师发声明公开道歉

一直保持缄默的义安理工学院前讲师陈文利，昨天（7月9日）通过律师发声明和面簿贴文，就当街辱骂异族情侣一事，公开向这对情侣和公众道歉，

60岁的陈文利（音译，Tan Boon Lee）昨日透过律师事务所Eugene Thuraisingam LLC的洪嘉骏律师，首度发表一份公开声明，正式向被骂情侣和社会大众道歉。