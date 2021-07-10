供校友会会员孩子等报读 小一报名2A1阶段截止 五所小学申请超额

供校友会会员为孩子报读小学的阶段已结束，五所小学申请超额。它们是公教附小、圣尼各拉女校、南洋小学、培华长老会小学，以及乐赛学校。

小一报名2A1阶段本周三举行，除了校友会会员，也开放给学校咨询或管理委员会会员为孩子报名。

根据教育部网站数据，公教中学（附小）在这个阶段有119个学额，123人申请；圣尼各拉女校有77个学额，121人申请；南洋小学有140个学额，150人申请；培华长老会小学有71个学额，86人申请；乐赛学校有81个学额，102人申请。