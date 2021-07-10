供校友会会员孩子等报读 小一报名2A1阶段截止 五所小学申请超额 订户 来自 / 联合早报 文 / 胡洁梅 发布 / 2021年7月10日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 供校友会会员为孩子报读小学的阶段已结束，五所小学申请超额。它们是公教附小、圣尼各拉女校、南洋小学、培华长老会小学，以及乐赛学校。小一报名2A1阶段本周三举行，除了校友会会员，也开放给学校咨询或管理委员会会员为孩子报名。根据教育部网站数据，公教中学（附小）在这个阶段有119个学额，123人申请；圣尼各拉女校有77个学额，121人申请；南洋小学有140个学额，150人申请；培华长老会小学有71个学额，86人申请；乐赛学校有81个学额，102人申请。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 小学 小一报名 校友 文达街命案后续 男子称他还车贷才是真车主 要索回去世商人名下轿车 大吵后用眩晕枪威胁女友“闭嘴” 男子监四个月罚款3000元