强制检测安排在周末小贩担心影响生意 环境局：预约时段不合适可要求改期 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘智澎 发布 / 2021年7月10日 5:00 AM 位于义顺的快速检测中心自上月21日投入运作，为无法安排雇主监督员工自行检测的小企业提供快速简易检测。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 受访小贩反映，当局安排小贩周末检测，对生意会有很大影响，因此希望当局可以配合小贩的时间，并就近设立更多快检中心。本月15日起，所有小贩每两周就得接受强制性快速简易冠病检测。有小贩反映，当局安排的周末检测时段可能会影响生意，国家环境局透露保健促进局下来将设立更多快检中心，也建议小贩联系环境局属下的小贩中心经理或拨打热线要求改期。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠病检测 快速简易检测 快速检测中心 国家环境局 小贩 文达街命案后续 男子称他还车贷才是真车主 要索回去世商人名下轿车 大吵后用眩晕枪威胁女友“闭嘴” 男子监四个月罚款3000元