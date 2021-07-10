强制检测安排在周末小贩担心影响生意 环境局：预约时段不合适可要求改期

受访小贩反映，当局安排小贩周末检测，对生意会有很大影响，因此希望当局可以配合小贩的时间，并就近设立更多快检中心。

本月15日起，所有小贩每两周就得接受强制性快速简易冠病检测。有小贩反映，当局安排的周末检测时段可能会影响生意，国家环境局透露保健促进局下来将设立更多快检中心，也建议小贩联系环境局属下的小贩中心经理或拨打热线要求改期。