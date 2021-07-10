王瑞杰：掌握母语了解自身文化外 国人须尊重其他族群文化传统

来自 / 联合早报

文 /
许翔宇

摄影 /
白艳琳

发布 / 2021年7月10日 5:00 AM

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰（左四）昨天应邀担任德明政府中学65周年校庆庆典主宾。同王瑞杰一起在台上进行切蛋糕仪式的是教育部学校分区东区司长王金花（左二起）、校庆筹委会主席张克荣、德明政府中学校长刘德荣，以及学校家长支援会主席雷彬彬。左一为担任庆典司仪之一的学校高中部年级主任陈慧清。舞台背景投影的画面显示线上参与庆典的师生和校友。（白艳琳摄）
副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰（左四）昨天应邀担任德明政府中学65周年校庆庆典主宾。同王瑞杰一起在台上进行切蛋糕仪式的是教育部学校分区东区司长王金花（左二起）、校庆筹委会主席张克荣、德明政府中学校长刘德荣，以及学校家长支援会主席雷彬彬。左一为担任庆典司仪之一的学校高中部年级主任陈慧清。舞台背景投影的画面显示线上参与庆典的师生和校友。（白艳琳摄）

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王瑞杰说：“学习母语让我们更好地领会自己的文化传统，但我们的建国元勋也相信，我们在认识和保存自己的文化遗产的同时，也必须尊重其他种族的文化传统，而大家要在自己的文化身份之外，建立共同的国家认同及目标。”

掌握好母语能让华族更了解自己的母族文化，新加坡人同时也必须尊重其他族群的文化传统，与各族同胞建立共同的国家身份认同和目标。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰昨天（7月9日）以主宾身份在德明政府中学65周年校庆活动上致辞。他强调学习母语的重要时，也提醒新加坡人应了解我国实施双语政策的社会背景。

王瑞杰说，学好母语能让人们更了解自己的文化遗产，更好地与长辈沟通，而随着亚洲经济崛起，拥有扎实的母语基础有助新加坡人把握区域的发展契机。

与此同时，我国的双语政策应该放在一个更广阔的背景去理解。王瑞杰指出，新加坡在1966年开始实施双语政策时，社会正处于动荡与不安。

“学习母语让我们更好地领会自己的文化传统，但我们的建国元勋也相信，我们在认识和保存自己的文化遗产的同时，也必须尊重其他种族的文化传统，而大家要在自己的文化身份之外，建立共同的国家认同及目标。”

王瑞杰说，新加坡人身份认同的主要特点是共同价值观，即人民不分种族、语言和宗教，携手建立更公正平等的社会，以及秉持团结与和谐精神，实现国家进步。双语政策应该放置在此背景去看待。

须继续维护和推动 各族群之间团结精神

另一方面，促进种族和宗教和谐是一项持续进行的工作，王瑞杰强调，我国须在现有基础上，继续维护和推动各族群之间的团结。

“近日涉及种族课题的事件在在提醒着我们，我国过去几十年所享有的和谐，以及让我们抗衡冠病疫情的团结精神，可以在一不留神就失去。随着我国社会趋向多元，我们须积极扩大彼此的共同点。我们的共同经历，尤其共度患难时累积的经历，以及共同价值观，都是凝聚社会的要素。”

德明政府中学于1956年建校，建校初期名为加冷西政府华文中学。1957年搬到德明路的新校舍，重新命名为德明政府华文中学。1979年，学校获选为九所特选中学之一，同年易名为德明政府中学。

1996年，德明政府中学获教育部批准开办高材教育课程，并于2005年开办六年制直通车课程和双文化课程。学校2019年加入联合招生计划，录取其他中学的O水准毕业生报读其高中部。

校长：校庆规模历届最小 参与人数却最多

鉴于疫情，德明政府中学昨天在位于丹戎禺路的校舍举办50人小型庆典，也透过社交媒体进行现场直播，吸引超过2400观看人次。

校长刘德荣致辞时说，这次校庆的现场规模是历届最小，却是有史以来参与人数最多的一次。他也说，学校会恪守“诚、信、勇、忠”校训，致力为社会培养栋梁之才。

“一路走来，学校得到国家和社会各界太多的关爱和支持。这无形中给德明人一股强大的动力，引领着我们不忘初心锐意进取，立志继往开来再谱华章。”

昨天应邀出席庆典的嘉宾，包括毕业自德明政府中学的政界人物，如通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明、贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲、西北区市长兼马西岭—油池集选区议员任梓铭，以及三巴旺集选区议员傅丽珊。蒙巴登区议员林谋泉也到场支持活动。

学校今年校庆活动包括本地书画家兼校友许梦丰的作品展、“德明奔腾65竞跑”等。校友会和家长支援会将把活动筹得的部分款项，捐赠给圣希尔达社区服务中心，以及《海峡时报》学校零用钱基金。

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