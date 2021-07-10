王瑞杰：掌握母语了解自身文化外 国人须尊重其他族群文化传统

王瑞杰说：“学习母语让我们更好地领会自己的文化传统，但我们的建国元勋也相信，我们在认识和保存自己的文化遗产的同时，也必须尊重其他种族的文化传统，而大家要在自己的文化身份之外，建立共同的国家认同及目标。”

掌握好母语能让华族更了解自己的母族文化，新加坡人同时也必须尊重其他族群的文化传统，与各族同胞建立共同的国家身份认同和目标。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰昨天（7月9日）以主宾身份在德明政府中学65周年校庆活动上致辞。他强调学习母语的重要时，也提醒新加坡人应了解我国实施双语政策的社会背景。

王瑞杰说，学好母语能让人们更了解自己的文化遗产，更好地与长辈沟通，而随着亚洲经济崛起，拥有扎实的母语基础有助新加坡人把握区域的发展契机。

与此同时，我国的双语政策应该放在一个更广阔的背景去理解。王瑞杰指出，新加坡在1966年开始实施双语政策时，社会正处于动荡与不安。

“学习母语让我们更好地领会自己的文化传统，但我们的建国元勋也相信，我们在认识和保存自己的文化遗产的同时，也必须尊重其他种族的文化传统，而大家要在自己的文化身份之外，建立共同的国家认同及目标。”

王瑞杰说，新加坡人身份认同的主要特点是共同价值观，即人民不分种族、语言和宗教，携手建立更公正平等的社会，以及秉持团结与和谐精神，实现国家进步。双语政策应该放置在此背景去看待。

须继续维护和推动 各族群之间团结精神

另一方面，促进种族和宗教和谐是一项持续进行的工作，王瑞杰强调，我国须在现有基础上，继续维护和推动各族群之间的团结。

“近日涉及种族课题的事件在在提醒着我们，我国过去几十年所享有的和谐，以及让我们抗衡冠病疫情的团结精神，可以在一不留神就失去。随着我国社会趋向多元，我们须积极扩大彼此的共同点。我们的共同经历，尤其共度患难时累积的经历，以及共同价值观，都是凝聚社会的要素。”

德明政府中学于1956年建校，建校初期名为加冷西政府华文中学。1957年搬到德明路的新校舍，重新命名为德明政府华文中学。1979年，学校获选为九所特选中学之一，同年易名为德明政府中学。

1996年，德明政府中学获教育部批准开办高材教育课程，并于2005年开办六年制直通车课程和双文化课程。学校2019年加入联合招生计划，录取其他中学的O水准毕业生报读其高中部。

校长：校庆规模历届最小 参与人数却最多

鉴于疫情，德明政府中学昨天在位于丹戎禺路的校舍举办50人小型庆典，也透过社交媒体进行现场直播，吸引超过2400观看人次。

校长刘德荣致辞时说，这次校庆的现场规模是历届最小，却是有史以来参与人数最多的一次。他也说，学校会恪守“诚、信、勇、忠”校训，致力为社会培养栋梁之才。

“一路走来，学校得到国家和社会各界太多的关爱和支持。这无形中给德明人一股强大的动力，引领着我们不忘初心锐意进取，立志继往开来再谱华章。”

昨天应邀出席庆典的嘉宾，包括毕业自德明政府中学的政界人物，如通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明、贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲、西北区市长兼马西岭—油池集选区议员任梓铭，以及三巴旺集选区议员傅丽珊。蒙巴登区议员林谋泉也到场支持活动。

学校今年校庆活动包括本地书画家兼校友许梦丰的作品展、“德明奔腾65竞跑”等。校友会和家长支援会将把活动筹得的部分款项，捐赠给圣希尔达社区服务中心，以及《海峡时报》学校零用钱基金。