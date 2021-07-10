获负责小组扶助 陈家三口从租户升级变屋主 订户 来自 / 联合早报 文 / 李庚洧 发布 / 2021年7月10日 5:00 AM 陈炳金（左）与姚赛珠（右）一家三口原本住在勿洛的二房式租赁组屋，通过租户拥屋扶助小组的帮助，他们将在今年底迁入三房式组屋，一圆拥屋梦。（建屋局提供） 字体大小: 小 中 大 住在二房式租赁组屋五年的一家三口，一直以来都想拥有属于自己的房子。如今，他们在租户拥屋扶助小组的帮助下得以圆梦，将在今年底迁入三房式转售组屋，除了让明年升上小学的儿子享有更大的成长空间，也能方便他们时常探望住在附近的年迈父母。建屋发展局答复《联合早报》询问时指出，从租户拥屋扶助小组（Home ownership Support Team）在2019年12月成立至今年5月，已向约800户租赁组屋家庭伸出援手，其中大约300户家庭经过评估阶段后，准备好在未来两年内拥屋。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 租户拥屋扶助小组 建屋发展局 文达街命案后续 男子称他还车贷才是真车主 要索回去世商人名下轿车 大吵后用眩晕枪威胁女友“闭嘴” 男子监四个月罚款3000元