获负责小组扶助 陈家三口从租户升级变屋主

住在二房式租赁组屋五年的一家三口，一直以来都想拥有属于自己的房子。如今，他们在租户拥屋扶助小组的帮助下得以圆梦，将在今年底迁入三房式转售组屋，除了让明年升上小学的儿子享有更大的成长空间，也能方便他们时常探望住在附近的年迈父母。

建屋发展局答复《联合早报》询问时指出，从租户拥屋扶助小组（Home ownership Support Team）在2019年12月成立至今年5月，已向约800户租赁组屋家庭伸出援手，其中大约300户家庭经过评估阶段后，准备好在未来两年内拥屋。