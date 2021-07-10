大吵后用眩晕枪威胁女友“闭嘴” 男子监四个月罚款3000元 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄俊贤 发布 / 2021年7月10日 5:00 AM 被告欧文豪被判坐牢四个月和罚款3000元，他无法偿还罚款，须坐牢两周替代。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 与越南籍女友在德士上大吵后，男子用外形类似苹果手机的眩晕枪器喝令女友“闭嘴”，女友过后报警说他持枪，男子昨天（7月9日）被判坐牢四个月和罚款3000元。《联合早报》之前报道，持有眩晕器的男子是现年30岁的欧文豪（译音），他日前承认一项抵触军火与爆炸物法令（Arms and Explosives Act）的罪行，他面对的另一项蓄意伤人罪则交由法官下判时一并考虑。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 法庭新闻 眩晕枪 男子涉持刀打抢借贷公司 劫2万余元11小时后落网 文达街命案后续 男子称他还车贷才是真车主 要索回去世商人名下轿车