大吵后用眩晕枪威胁女友“闭嘴” 男子监四个月罚款3000元

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来自 / 联合早报

文 /
黄俊贤

发布 / 2021年7月10日 5:00 AM

被告欧文豪被判坐牢四个月和罚款3000元，他无法偿还罚款，须坐牢两周替代。（海峡时报）
被告欧文豪被判坐牢四个月和罚款3000元，他无法偿还罚款，须坐牢两周替代。（海峡时报）

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与越南籍女友在德士上大吵后，男子用外形类似苹果手机的眩晕枪器喝令女友“闭嘴”，女友过后报警说他持枪，男子昨天（7月9日）被判坐牢四个月和罚款3000元。

《联合早报》之前报道，持有眩晕器的男子是现年30岁的欧文豪（译音），他日前承认一项抵触军火与爆炸物法令（Arms and Explosives Act）的罪行，他面对的另一项蓄意伤人罪则交由法官下判时一并考虑。

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