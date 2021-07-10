大吵后用眩晕枪威胁女友“闭嘴” 男子监四个月罚款3000元

与越南籍女友在德士上大吵后，男子用外形类似苹果手机的眩晕枪器喝令女友“闭嘴”，女友过后报警说他持枪，男子昨天（7月9日）被判坐牢四个月和罚款3000元。

《联合早报》之前报道，持有眩晕器的男子是现年30岁的欧文豪（译音），他日前承认一项抵触军火与爆炸物法令（Arms and Explosives Act）的罪行，他面对的另一项蓄意伤人罪则交由法官下判时一并考虑。