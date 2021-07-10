接种率遇瓶颈 哪类年长者不愿接种冠病疫苗？

本地仍有一些年长者对接种冠病疫苗的意愿不高，而他们止步不前的背后，隐藏着他们对疫苗副作用的不安情绪以及对政府信息的不信任。

截至7月7日，我国三分之二的人口已经接种至少一剂冠病疫苗。但70岁及以上群体的接种率开始出现瓶颈，有71%已经接种至少一剂疫苗或已预约接种，而其他年龄段均已接近或超过80%。

联合领导抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财，7月9日也在面簿上发文，对情况表示担心。他说：“我们的年长者一旦感染冠病，很容易患上重症。在我们打开国门之际，我们必须竭尽所能，避免住院率和死亡率在我们的年长族群中飙升。”

为了解哪类年长者不愿接种疫苗，新加坡管理大学的幸福老龄化研究中心（Centre for Research on Successful Ageing）通过新加坡生活与健康研究（Singapore Life Panel），每月平均向7200名年龄介于56岁至75岁的年长者进行问卷调查。

从上图可见，56岁至75岁年长者的疫苗接种率是有所提升的，但增幅在今年5月到6月逐渐趋缓。不愿接种者的比率虽然已经从2月的14.31%持续下降到4月的7.11%，但随后减幅开始缩小，截至6月21日仍有4.76%。换言之，仍然有一部分年长者对接种疫苗持保留态度。

哪些年长者对疫苗有疑虑？

该研究通过分析年长者的年龄段、学历、住房条件、有无慢性病症、独居与否，以及对不同信息渠道的信任度，勾勒出不愿接种者的轮廓。

研究显示，71岁至75岁的年长者最有可能对接种疫苗表示抗拒，不愿接种者占比6.52%，这个年龄段的调查对象共有1211人。

但这并不表示年纪越大就越抗拒接种疫苗，在66岁至70岁年龄段的调查对象中，不愿接种者只占了3.98%，比61岁至65岁族群低。

教育程度方面，具大学学历者中，只有12.65%不愿接种疫苗，占比最低。该报告认为，学历的高低会影响人们对打疫苗风险的判断能力，教育程度越低越容易因不了解疫苗而退却。

研究也显示，尚未接种者当中住在一至三房式组屋的住户占比19.01%，占比最高，其中有7.11%不愿接种疫苗。从社会经济的侧面来看，接种疫苗的时间成本在不同收入群体之间有一定的落差，较低收入群体未必能从工作中抽身前去打疫苗。

报告指出，不愿接种者当中有19.1%患有一种或以上的慢性疾病症状，而身体欠佳的人群也相对更难看到接种疫苗的益处。

此外，报告也发现不愿接种者当中有14.58%是独居老人，他们也更需要外界的支持和帮助才能获取接种疫苗的信息。报告指出，在缺乏社会关怀的条件下，接种疫苗的意愿也会因为与社会脱钩而减弱。

从哪些渠道获取接种疫苗的信息？这些信息是否可靠？这都会影响人们对接种疫苗的判断和意愿。研究发现，打了两剂疫苗的人和不愿接种疫苗的人获取信息的方式略有不同。从上图可见，不愿接种者对各大媒体、政府官方信息的信任度都偏低，更倾向于自己上网搜索，甚至有4.33％的人完全不想去了解冠病疫苗。报告指出，若能鼓励他们身边的家人、朋友把正确的疫苗信息传达给他们，这或许有助于说服他们对疫苗改观。

三大原因让年长者却步

根据调查问卷收集的结果，年长者不愿接种疫苗的三大原因依次是“担心不良反应”，“不相信任何疫苗”，以及“外国会不断向新加坡输入病毒”。

研究团队在2月和6月做了两次调查问卷，在2月“担心不良反应”达到82.85%，而在6月该数字下降至79.23%，降幅不大，这说明年长者最担心的仍然是接种疫苗的健康风险。

“不相信任何疫苗”为由者在2月和6月分别为20.74%、25.60%；“外国会不断向新加坡输入病毒”为由者在2月和6月分别为8.99%、10.63%。两者均有上升之势，这在一定程度上反映了一部分年长者不看好冠病的发展形势，同时也对疫苗接种缺乏信心。

如何提高长辈的接种意愿？

为了进一步提高本地年长者的疫苗接种率，该报告建议当局提高年长者对疫苗接种的信任度，重申疫苗接种的安全性。

考虑到有些年长者并不信任官方信息，他们身边的亲人朋友或许是更好的信息传播者。当局也可以鼓励年轻一代陪同家中长辈一起去接种疫苗，并且鼓励各大企业让员工请假，方便他们陪伴老人。

此外，一些独居的年长者也可能需要社工伸出援手，鼓励他们接种。