掴脸掐颈对父母施暴 不肖子判监七周

在家录视频时父亲不小心入镜，27岁不肖子对父拳打脚踢、赏巴掌还掐颈，之后和母亲争执时也对她动粗，被判坐牢7周和罚款2000元。

被告是27岁的谭权辉（译音），他面对16项包括蓄意伤害、偷窃、以及触犯防止骚扰法令等控状。

据案情显示，被告的60岁母亲以及58岁的父亲，分别在2019年7月23日以及2015年1月5日成功向法庭申请个人保护令，禁止被告对他们家暴。

不过被告多次违反庭令，辱骂父母并对他们动粗。

去年10月30日晚上7时，被告不满父亲提醒他要关水龙头，脱口说了一句：“我会杀了你。”

今年1月11日晚上10时45分，被告父亲听见被告恐吓说要把母亲杀掉，结果与被告吵架。被告过程中辱骂父亲，将放在客厅里的脚踏车扔在地上，还拍打父亲头顶，往他脸上吐痰。

今年2月24日晚上7时，被告在家里录影时，父亲不小心入镜，这惹来被告不满，开始辱骂父亲，对他拳打脚踢，赏父亲两巴掌，还用双手掐父亲的脖子。母亲目睹被告行径，哭着叫被告住手，并立即报警。

今年3月5日晚上7时，被告与母亲争吵，他在过程中辱骂母亲，将母亲膝上电脑关上，还拉着母亲的肩膀，不让她离开。

被告不仅对父母动粗，还在今年5月，多次在蔡厝港第一乐广场的一家商店里偷苹果产品配件。

被告：已知错 不会再对父母出气

被告昨天（7月9日）通过视讯方式出庭，语气激动地表示自己在还押期间已知错，会尽所有努力改善与家人的关系，不会再对父母出气。

法官下判后，苦口婆心告诫被告，说他已27岁，不再是个小孩，应该向父母证明自己是可以改过自新。被告必须踏出第一步，为自己的问题寻求治疗或辅导。

完整报道，请翻阅2021年7月10日的《新明日报》。