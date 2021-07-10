超市偷160蛋砸车砸警署门 16岁少年认罪

两名少年一个晚上两度到昇菘超市偷走160个鸡蛋，两小时内到处乱扔鸡蛋，站在马路旁往驶过的车子抛鸡蛋、把鸡蛋扔向兀兰警署侧门及新加坡心理卫生协会，甚至把鸡蛋丢进组屋单位。

其中一名16岁少年，共面对15项控状，其中包括偷窃、擅闯、公共滋扰、恶作剧等罪行。他昨日（7月9日）承认其中四项，余项则交由法官下判时一并考量，待缓刑监视报告出炉后下判。

根据控状，被告和另一名同龄少年，于今年4月9日凌晨12时到清晨5时涉案。

两人先是在兀兰31街第309座组屋喝酒，接着在同样地点无故拨打六通999警方求助热线。

凌晨3时11分，两人第一次到位于兀兰31街第301座组屋的昇松超市偷走四盒共40个鸡蛋，接着到位于同一条街第317座组屋的新加坡心理卫生协会去丢鸡蛋。

接着，两人在兀兰3道，站在街边拿着鸡蛋往向他们行驶的车辆砸去，又到兀兰警署把鸡蛋扔向警署的侧门上。

他们把鸡蛋扔完后，再次倒回昇菘超市偷鸡蛋，这次偷走四盘共120个鸡蛋，有意继续砸车。

控状显示，他们于同天清晨5时许，拿鸡蛋扔进兀兰5道一个组屋单位内。

两人最终在早上7时许到兀兰31街第310座组屋处休息，随后遭警方逮捕。

完整报道，请翻阅2021年7月10日的《联合晚报》。