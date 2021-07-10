火海救邻嫲 三救人英雄获表扬

房间已被大火吞噬，独自在家的阿嫲不知所措站在一个角落，为了拿重要物品迟迟不肯逃生。幸好隔壁的女佣及时发现她还在屋内，冲进火海并与前来接应的邻居一起把人架出单位。还有邻居不顾自身安全，跑进失火单位确认里头没人才离开，三名邻居今早获颁“社区先遣急救员奖”。

《联合晚报》早前报道，义顺环路第141座组屋6月29日发生火患，一名86岁阿嫲在睡房内拜神，结果床褥起火引发火患，11人因吸入浓烟等原因被送院治疗。

邻居的女佣蓝格娜坦（Ranganathan，50岁）今早受访时描述，当时她正在洗漱，突然听见隔壁传来响动。她跑到邻居门前，阿嫲立即抓着她的手带她走进房间，只见床垫已经被烧了一半，火势还在蔓延。

蓝格娜坦赶紧拉着阿嫲跑出单位，然后回家把自己的老雇主带出来，打算带着两老逃生。可她一转身，老妇竟又回到家里，还将单位的门锁了起来。

她说：“我看情况不对赶紧去敲其他邻居的门，再回去让阿嫲把钥匙递给我。”

她用钥匙打开门后，见阿嫲站在卧房一个角落，于是直接抱住她的腰把人往外架。这时，邻居巴斯卡兰（Baskaran，22岁）也闻声赶来，两人一起把阿嫲带出火场。

住在同层角头单位的苏小良（46岁）发现火患后也第一时间冲进单位查看阿嫲是否还在里头。

尚穆根：社区守望相助 令人感到欣慰

三人今早从内政部长兼律政部长尚穆根手中获得“社区先遣急救员奖”。

也是义顺集选区议员的尚穆根说，遇到危机时，社区守望相助，互相伸出援手，令人感到欣慰。

完整报道，请翻阅2021年7月10日的《联合晚报》。