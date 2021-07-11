如何提升青少年情绪韧性？

过去一年，对许多青少年来说，是充满未知与焦虑的一年。这期，本栏目将解答青少年心理健康，以及新加坡群策群力行动联盟（SG Together Alliance for Action）如何协助青少年提升情绪韧性的疑问。

问早报（你来问，我来答）

青少年正面对哪些主要的挑战？这和他们过去所面对的困境有什么不同？

青少年广泛关注的问题包括就业、永续性，以及心理健康方面的支持。

针对这些课题，群策群力行动联盟下的青年心理健康网络（Youth Mental Well-being Network）因此筛选出24个项目，将重心放在增强青少年的情绪韧性，以及加强他们的支持网络。青年心理健康网络希望借此赋予青少年力量，应对自己的心理健康挑战，并从同辈中获得支持。

我想参加青年心理健康网络，但是否需要相关行业的经验才行？

无需任何经验。行动联盟欢迎所有热衷于支持青少年心理健康的人士踊跃参加。自青年心理健康网络于2020年2月成立以来，已有超过1500多名青少年、家长、看护者、教育工作者、心理健康专业人士和从业人员加入，为加强青少年心理健康献出一份力。

尽管青年心理健康网络的出发点是好的，但如何确保行动小组所推出的项目是可靠和有效的？

作为新加坡群策群力行动联盟的一份子，青年心理健康网络借助其不同成员的力量，并与不同机构，以及心理健康行业中的资深专业人士进行协商，以便制定倡议和活动项目。此外，它也得到社会及家庭发展部、卫生部和教育部三个政府机构的支持。

家长还能从哪里得到援助与支持？ 家长可以通过教育部的家长工具包（https://www.moe.gov.sg/parentkit）和教育部为家长而设的Instagram（@parentingwith.moesg)页面，了解如何为孩子提供社交和情感支持。 教育部还定期组织“Ask Me Anything About”的面簿直播，让家长可以针对任何孩子心理健康的担忧提出疑问，由专人负责回答。 家长也可以联系孩子的学校，寻求这方面的指导和支援。



家长要如何与孩子建立健康和谐的关系？ 社会及家庭发展部推出的亲子正面育儿计划（Positive Parenting Programme）帮助家长掌握与孩子建立健康关系的技巧，并自信地管理孩子的行为。 保健促进局也为家中有学龄前和小学生的家长，开展心理健康教育项目。其中包括可以让家长学习如何发展和加强孩子心理健康的工作坊（Colours of the Mind）。 家长也可以浏览保健促进局的家长网站中心（HPB Parent Hub），在这个一站式网站找到更多有关青少年心理健康的相关资源。



是否有针对年长群体的心理健康行动联盟？

有的，群策群力行动联盟的新兴需求与志愿服务（Emerging Needs and Volunteerism）就是。它的重心之一是增强对社区心理健康的支持。

由爱心服务中心（Loving Heart Multi-Service Centre）负责营运的裕廊东关爱新加坡义工综合中心（SG Cares Volunteer Centre @ Jurong East）推出了一项名为“Sound Mind, Soft Heart”的社区心理健康倡议。

裕廊东关爱新加坡义工综合中心正携手民间组织Bold At Work及基层组织，策划核心培训课程。这些课程将帮助义工掌握心理健康领域的知识，并提升他们制定计划与活动的技能，以促进居民的心理健康。

该中心的目标是与合作伙伴一起招募约550名义工，他们将共同构思和执行更多心理健康项目和活动，以进一步增强社区的自我保健知识，并发现压力或早期失智症的迹象，以及关注邻里中弱势的群体。该中心计划在其他合作伙伴的支持下，将该计划在裕廊东全面扩展，以接触并支持更多居民，从而建立一个相互扶持且具韧性的社区。

欲知更多详情，请电邮关爱新加坡行动（SG Cares）SGCares@mccy.gov.sg 查询。

为什么政府会在2019年决定推出“群策群力，共创未来”运动？

越来越多国人希望参与建设国家共同的未来，并希望能共同制定解决复杂问题的政策和计划。“群策群力，共创未来”是促进这种伙伴关系的一种途径，让政府和人民，以及在人民之间能进行协商与合作。

通过对话、民众工作小组和行动联盟等形式，新加坡人获得了深入参与一系列议题的机会，更好地了解国家所面对的各种问题，并直接地贡献他们的想法和力量。

携手共建新加坡

行动联盟通过跨领域的合作，动员公众和私人业界的力量与官方合作，为新加坡所面对的多层面社会与经济课题，提出能解决问题的方案，并迅速展开行动。

如果您对参与行动联盟或正在进行中的对话会，如青少年心理健康网络，或者想要开始您自己的民间项目，请访问www.sg查询更多。

下个月，本栏目还会分两期为大家解答有关群策群力行动联盟的疑问，与国人一起携手越战越勇。

想询问更多有关群策群力行动联盟的疑问?请电邮lijiahui@sph.com.sg

【本文由文化、社区及青年部呈献】