减少非公民入境 禁止过境 我国收紧对印尼边管

我国宣布收紧对印尼边境管制，预料将进一步影响印尼女佣的入境申请。一些女佣中介说，目前入境的女佣已经很少，导致人手短缺，如今进一步收紧边境管控，中介公司更无法确定印尼女佣何时才能入境。

印度尼西亚冠病疫情持续恶化，我国政府收紧从印尼入境的条例，包括减少批准非新加坡公民及永久居民入境。

这项新条例预料将进一步影响印尼女佣的入境申请。一些女佣中介受访时说，目前入境的女佣已经很少，导致人手短缺，如今进一步收紧边境管控措施，中介公司更无法确定印尼女佣何时才能入境。

卫生部昨天（7月10日）发文告宣布收紧从印尼入境的条例。除了减少可以从印尼入境的人，从明晚（12日）11时59分起，过去21天曾到印尼的所有人都不允许在新加坡过境。

同样从明晚11时59分起，过去21天曾到印尼的人士都必须出示在来新之前48小时内获得的阴性聚合酶链式反应（PCR）检测结果。原本的规定是72小时内。

没有出示合法有效的阴性检测结果者可被拒入境。卫生部指出，永久居民与持长期准证的外国人如果不遵守这项新条例，当局可能会取消他们的居留证件。

入境者仍须在指定设施遵守14天的居家通知。他们也须在入境时接受PCR检测与抗原快速检测，并在入境的第14天接受PCR检测，以及在入境的第三、第七与第11天自己进行抗原快速检测。

卫生部说，有意入境的非新加坡公民与永久居民，如果来新后接受额外安全管理措施，当局可考虑批准他们入境。

过去近一个月来，印尼的新增病例几乎是直线上升。根据印尼处理冠病疫情与国家经济复苏委员会的网站，印尼昨天新增3万5094起病例，多826人死亡，累计病例超过249万起。

女佣中介喊苦求政府帮忙

新加坡空军部队前天出动了两架运输机，把氧气筒、制氧机、呼吸器，以及个人防护装备如外科口罩、N95口罩、手套与医用袍送往雅加达，协助印尼抗疫。

诚意女佣中介代理的女佣主要来自印尼、缅甸与菲律宾，印尼女佣占六成左右。何姓负责人接受《联合早报》访问时说，过去一两个月，公司几乎没有引进任何女佣，生意少了至少八成。

“因为市场上缺女佣，所以我们无法为雇主更换女佣，他们也知道没有新女佣可以换。除非是有些家庭不需要女佣了，把女佣退还给我们，但这些都属于少数。”

力业集团执行董事陈美荣说，他目前在印尼召了数十名女佣，但随着政府宣布收紧从印尼入境的条例，这些女佣何时能入境是个未知数。

为了降低女佣感染冠病的风险，他已经跟当地合作伙伴安排让女佣接种疫苗及定期接受检测。

“因为当地疫情比较严重，我们担心女佣可能感染冠病，所以付费让她们接种疫苗，大多数已经完成接种了。我们做足准备，目前就是在等她们能够入境的一天。”

陈美荣说，自从疫情暴发以来，政府收紧边境管控措施，导致女佣中介行业受重创。“我们当然理解收紧措施的必要，这是为了避免本地出现更多病例，但我也希望政府能给我们一些帮助，协助我们渡过难关。”