本地社区冠病病例 两个多月来首次归零

本地截至昨天（7月10日）中午新增六起冠病确诊病例，全属境外输入。这是过去两个多月来首次没有本土传播病例。

上一次没有本土传播病例是4月25日。根据卫生部昨晚发布的文告，过去一周新增社区病例共计17起，比前一周的37起少。不过，无关联社区病例有所增加，过去一周有九起，比前一周的一起多。

此外，过去一周，每天从境外输入的病例都比本土传播病例来得多。

受访专家指出，领导政府抗疫跨部门工作小组的三位部长已表明我国须学习与冠病共存，人民也厌倦长时间遵守防疫条例，新加坡是时候接受社区里时不时会有少许病例出现的情况了。

亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚教授（Paul Tambyah）接受《联合早报》访问时说，与病毒打持久战已让许多人疲惫不堪，也带来意想不到的后果，包括年长者感到更加孤独，自杀率在去年攀升。

他指出，美国纽约与加利福尼亚已接受会有一些病例出现的情况，而这么做并没有导致病例暴增，使医院不胜负荷。反观澳大利亚采取的零病例战略，为了应付比本地红山还少的病例而封锁了悉尼。

淡马亚说：“我国的接种率高，而且没有医院应付不来的迹象。即便是（出现感染群的）樟宜综合医院把救护车转到其他医院时，其他医院也没碰到什么困难。”

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院副院长（研究）古阿烈副教授（Alex Cook）同样指出，只要多数年长者接种了疫苗，就算出现病例也应属轻症，不会对医院造成巨大负担。

政府抗疫跨部门工作小组上个月18日在记者会上表示，政府将不再根据病例多寡收紧或放宽防疫措施，而是在提高疫苗接种率的同时，循序渐进地恢复正常生活。

截至昨天中午，有76名病患住院，其中七人是需要输氧的重症患者，另有两人情况危急，在加护病房接受治疗。

重症患者多数是60岁以上的年长者，需要输氧的有五人，在加护病房治疗的则都是60岁以上。

过去28天，有24人需要输氧、在加护病房治疗或死于冠病并发症。当中有20人未接种疫苗，四人未完成接种。

截至前天，政府通过全国疫苗接种计划为人们注射了超过616万剂疫苗，涵盖近390万人。其中，近227万人已完成两剂疫苗接种，占本地人口的四成。

另一方面，卫生部已完成港湾中心、怡丰城与Velocity@Novena Square员工与清洁工的检测，这6400多人的检测结果全都呈阴。