黄循财：接种率高国家 正逐步重开与冠病共存

在意大利出席二十国集团会议的财政部长黄循财表示，冠病疫苗接种率高的国家正逐步放宽限制和重新开放经济，学习如何在与病毒共存的情况下如常生活。

也是抗疫跨部门工作小组联合领导人之一的黄循财本地时间昨早（7月10日）在面簿贴文说，G20会议上，有很多关于全球经济和公共卫生前景的议程，商讨如何加强全球协调机制，应对未来大流行病的方法。

黄循财说：“总的来说，疫苗接种率高的国家正努力放宽限制，重新开放经济。但每个人都在密切关注这一情况，以确保住院率和加护病房使用率保持稳定。如果这样的情况持续，将证实疫苗在预防严重疾病方面的有效性，甚至对德尔塔变种毒株也是如此，并使我们有信心学习如何与病毒一起正常生活。”

黄循财本周三宣布，我国明天起允许五人一组堂食和不戴口罩的室内运动，办公场所可恢复最多五人的社交聚会。

他昨午也在面簿上载视频汇报会议进展，指出各国在探讨如何加快全球疫苗接种速度，以结束这场疫情。

与会者探讨的其他全球课题包括国际公司税制的根本变化，以及全球经济脱碳和应对气候变化长期挑战的方法。

黄循财说：“这些都是非常重要的课题，将对新加坡和我们的公共财政产生重大影响。这就是为什么我们必须参与这些对话。”

他在面簿贴文补充说，作为国际社会负责任的成员，我国在谈判桌上能占有一席并发表意见，为未来迈向全球共识做出贡献是至关重要的。