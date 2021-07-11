尚穆根：社会须跨越 宗教与种族隔阂共同合作

内政部长兼律政部长尚穆根强调，新加坡作为一个多元种族、多元宗教的社会，必须跨越不同宗教与种族的隔阂，共同合作。

新加坡佛教居士林昨日举行第46届董事会和第20届福利基金理事会及教育基金理事会的就职典礼。

内政部长兼律政部长尚穆根在就职典礼上致辞时说，佛教居士林多年来推出的各项慈善和援助计划，不分种族和宗教，为所有有需要的民众提供援助，这样的精神正是我国所鼓励与推崇的。