尚穆根：社会须跨越 宗教与种族隔阂共同合作

订户

来自 / 联合早报

文 /
林慧敏

发布 / 2021年7月11日 5:00 AM

内政部长兼律政部长尚穆根（左二）昨日出席新加坡佛教居士林第46届董事会和第20届福利基金理事会及教育基金理事会的就职典礼。左一是居士林林长陈立发。（邬福梁摄）
内政部长兼律政部长尚穆根（左二）昨日出席新加坡佛教居士林第46届董事会和第20届福利基金理事会及教育基金理事会的就职典礼。左一是居士林林长陈立发。（邬福梁摄）

字体大小:

内政部长兼律政部长尚穆根强调，新加坡作为一个多元种族、多元宗教的社会，必须跨越不同宗教与种族的隔阂，共同合作。

新加坡佛教居士林昨日举行第46届董事会和第20届福利基金理事会及教育基金理事会的就职典礼。

内政部长兼律政部长尚穆根在就职典礼上致辞时说，佛教居士林多年来推出的各项慈善和援助计划，不分种族和宗教，为所有有需要的民众提供援助，这样的精神正是我国所鼓励与推崇的。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容