尚穆根：社会须跨越 宗教与种族隔阂共同合作 订户 来自 / 联合早报 文 / 林慧敏 发布 / 2021年7月11日 5:00 AM 内政部长兼律政部长尚穆根（左二）昨日出席新加坡佛教居士林第46届董事会和第20届福利基金理事会及教育基金理事会的就职典礼。左一是居士林林长陈立发。（邬福梁摄） 字体大小: 小 中 大 内政部长兼律政部长尚穆根强调，新加坡作为一个多元种族、多元宗教的社会，必须跨越不同宗教与种族的隔阂，共同合作。新加坡佛教居士林昨日举行第46届董事会和第20届福利基金理事会及教育基金理事会的就职典礼。内政部长兼律政部长尚穆根在就职典礼上致辞时说，佛教居士林多年来推出的各项慈善和援助计划，不分种族和宗教，为所有有需要的民众提供援助，这样的精神正是我国所鼓励与推崇的。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡佛教居士林 陈立发 尚穆根 数码 LIFT基金资助社企培训弱势群体