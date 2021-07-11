《联合早报》圆桌对话 邀请嘉宾多角度探讨种族和种族主义课题

历时三小时的对话会昨午在新加坡报业控股礼堂举行，五名嘉宾根据自身的成长背景、生活经历和学术研究等，对种族课题进行了广泛的讨论。

“种族”这个复杂的课题，与身处多元文化社会的“我们”有着怎样的关系？为呈现新加坡人的不同观点，《联合早报》昨天（7月10日）举办“种族和我们”圆桌对话会，邀请嘉宾从多个角度讨论我国的种族和种族主义课题。

这场历时三小时的对话会，于昨午2时在新加坡报业控股礼堂举行，现场没有观众，但约有60名受邀公众在线上参与。线上也提供中英和英中同声传译。

对话会上，五名嘉宾根据自身的成长背景、生活经历和学术研究等，对种族课题进行了广泛的讨论。

他们是新加坡独立智囊“亚当·斯密中心”研究员蔡文毅、前官委议员、民间组织“和平玫瑰”创办人兼会长伊萨德（Mohamed Irshad）、外籍劳工中心执行理事长伯乐（Bernard Menon）、资深基层义工、作家沈璧浩，以及国立教育学院教育研究处助理处长兼教学法与实践研究中心研究员丁劭诗博士。

讨论内容包括，我国种族关系多年来如何演变、各族应如何就种族课题进行建设性对话、教师和教育机构在其中扮演的角色、华人优势（Chinese Privilege）的概念在我国是否成立，以及种族歧视与排外情绪是否存在关联等。

早报明天详尽报道 各平台上载对话视频

《联合早报》明天将刊出对话会的详细报道。完整的中英文视频也将于同天上载到zaobao.sg网站、应用、面簿页和YouTube频道。

新加坡报业控股华文媒体集团新闻中心总编辑韩咏梅为对话会致开场白时说：“近年来，全球化的冲击与冲突，使得一些过去因为敏感而不愿或不敢讨论的课题再被提起，如今还冠上不同的理论和名词，包括身份政治、从‘白人特权’衍生出来的‘华人特权’‘华人优势’等。加上最近在社交媒体上，一波又一波快速流传起来的涉及种族的小冲突，让我们不能不直接面对敏感的种族课题。”

她强调，种族课题的讨论范围可以很广，观点也很多元。“早报一直致力于刊登多元观点和声音，但我们未必收集到所有的意见。”

为此，《联合早报》上周推出有关种族课题的系列报道，并制作视频“种族与我们——75%的尴尬”，主动探讨这个课题。

韩咏梅说：“今天的论坛是这个系列的压轴，但肯定不是结束，我们邀请各界和各种族朋友分享大家的看法，聆听彼此的心声，我们希望缝制一张百衲被，呈现不同的观点。”