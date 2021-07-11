饮料摊女助手确诊冠病 德惠巷咖啡店关14天

饮料摊女助手确诊冠病，德惠巷第144座组屋咖啡店暂时关闭14天，员工已被安排接受隔离。

本报接获不愿具名的知情者爆料，称德惠巷第144座组屋咖啡店疑似饮料摊女助手确诊冠病，咖啡店暂时关闭14天。

“我的朋友是咖啡店员工。他目前在酒店接受隔离并打电话告诉我。这名女助手听说是在本月7日确诊，咖啡店员工分别接到隔离通知后，周五就被载送到酒店隔离。咖啡店也就没有再营业。”

本报记者走访该区时，一名附近店家的职员潘先生（29岁）告诉本报，他从面摊摊贩了解到，患病的的确是饮料摊女助手。女助手早前出现咳嗽等症状，然后就去附近的诊所看医生，后来被转介去其他地方接受检测。

据知，咖啡店原本是周三起关闭三天，但后来变成14天。潘先生说，他听闻的是女助手一开始的检测是阴性，但之后确诊，而咖啡店各摊的职员都得隔离。

据潘先生了解，确诊的女助手也住在那一带，和她同住者也同样被送去隔离。

本报也辗转联系上一名在咖啡店工作的员工，但他只愿意证实咖啡店关闭14天，而不愿意透露更多详情。

有附近摊贩告知，组屋楼下周四装置污水自动采样设备。不过，这并不意味着该组屋出现病毒传播的情况。

根据之前报道，本地目前已有200多处地点设有污水自动采样设备，协助当局及时找出冠病病毒隐形传播链。

国家环境局计划到明年，把污水监测计划涵盖地点增加到400个以上。