疫情冲击航班停飞 4机师改卖榴梿

受疫情冲击，航班停飞，面对停飞停薪的窘境，四名爱吃榴梿的本地机师合伙卖榴梿，亲力亲为，开榴梿、送榴梿，浑身榴梿味。

“榴梿机长”（Durian Pilots）是四名本地机师陈仲兴（48岁）、陈财祥（53岁）、刘源诚（52岁）以及林健兵（36岁）今年二月开创的“新天地”。

当中三人曾是空军机师，各自在本地空军部队服务超过10年，年纪最轻的林健兵则曾和陈仲兴搭档飞行而结缘。面对航班停飞的情况，这四名爱吃榴梿的机长灵机一动化危机为专机，创业卖起榴梿。

陈仲兴表示，目前公司没有聘请任何员工，四人亲力亲为，自己开榴梿，有时还得送榴梿，兼任财政、宣传、运作管理等职务。

他指出，四人一周内学会开榴梿，包装榴梿，但学习过程艰巨，开到满手伤痕，浑身都是榴梿味。

“有时顾客要求不要盒装，但送货司机又不愿送，我会亲自送上门。”

他表示，目前都是以面簿和Instagram宣传，以及亲友们推荐，每日通过WhatsApp通知顾客菜单，已有250名顾客追随，售卖的榴梿种类包括猫山王、黑刺、金凤和D13等，他们也售卖椰子和山竹。

他也说，顾客得知自己是飞机师时都很惊讶，但都很支持。“就算恢复航班，我们也会继续这门生意，还打算外销到中国市场。”

完整报道，请翻阅2021年7月11日的《新明日报》。