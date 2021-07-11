女佣泡麦片吐口水“加料” 恶行被拍还不认

外公失智，外婆年迈，女文员请来女佣帮忙照顾两老，怎知女佣不仅不好好照料老人家，还往外公杯子里的麦片吐口水！

吐口水的一幕，正好被厨房的电眼拍个正着。女文员事后质问女佣，没想到女佣打死不承认，女文员气得想把她送回女佣中介。

这名苦主是32来岁的郑小姐，她昨天（7月10日）致电《联合晚报》，申诉了经过。

郑小姐说，她与外公外婆三人同住，由于两老年事已高，她因此在两个月前请了一名30来岁的印度尼西亚籍女佣。

她说：“外公外婆大概90岁，外公轻微失智，外婆中过风，我必须工作，担心照顾不了两个老人家，所以才请女佣帮忙，怎知女佣上门后，问题接踵而来。”

根据郑小姐的说法，这个女佣很有“个性”，跟她（女雇主）关系不好，也不是很愿意做家务。前天早上8时左右，她查看电眼时，发现女佣竟然在外公的杯子“加料”。

“我当时在家办公，启动电眼看看外公醒来没，女佣当时正在冲麦片给外公，身子突然往前倾，朝杯子里吐口水。”

郑小姐吓了一跳，气急败坏冲进厨房质问女佣，要她倒掉麦片，重泡一杯。

郑小姐指称，女佣起初否认往杯子里吐口水，直到看到视频才无从抵赖。

她说：“我们不曾亏待她，不明白她为何这样做？我会直接把她送回女佣中介。”

完整报道，请翻阅2021年7月11日的《联合晚报》。