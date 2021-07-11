名种榴梿便宜卖 有人排队两小时不累

全岛多处卖便宜榴梿，猫山王每公斤才卖10元至12元，其他名种榴梿也只卖数元一个。受访榴梿商家表示，这种低廉的价钱应该还可维持一周，之后榴梿价码料慢慢回升。

《联合晚报》日前报道，有榴梿商为做促销，连续三天每公斤的猫山王只卖10元。

至于没做促销的榴梿商，每公斤的猫山王也只从12元起跳。如今随着马国榴梿盛产，不少榴梿商也纷纷进行促销便宜卖榴梿。

记者昨天傍晚6时左右走访时，淡滨尼霸级市场已经排起长长人龙，约100米长的人龙排着百多人，大多数得排队等上两小时，都不嫌累。大家都保持着安全社交距离，耐性等待入场。

其中Deluxe榴梿商就和淡滨尼巨人（Giant）超市进行“联合促销”，来自柔佛的名种榴梿包括小红虾一个只卖2元，每人限购两个，而在三巴旺的榴梿成也在面簿发贴文指，今午3时半也会进行买二送一的榴梿促销活动。

Deluxe的促销经理陈俊宇（21岁）受访时说，如今正值榴梿旺季，榴梿价格低，但估计只会再持续一周，之后价格很可能会渐渐回升。

他也透露，联合促销的定价是“你不会亏，我也不会亏”，顾客能以低价格购买到榴梿的同时，商家也不会亏本。

鼎峰榴梿站老板蔡明佑（27岁）今早告诉记者，接下来三天的榴梿价格也会保持相同，但是接近周末，需求量高，有些马国园主会提高一至两元。

他早前受访时说，过去一周是两大榴梿产出州交替供应市场的衔接期，所以此时的榴梿是市场上最多的。

“前两周是柔佛州的榴梿旺季，这两周则会进入彭亨州的榴梿旺季。”

他也指目前的榴梿价格已经算是这两年来最低的，是吃榴梿的最佳时机，他所售卖的猫山王，目前一公斤12元。

完整报道，请翻阅2021年7月11日的《联合晚报》。