种族与我们——早报与各族朋友的对话【完整版】

种族课题在我国的敏感性意味它鲜少是国人公开讨论的话题。不过近期发生的几起事件让种族问题浮上台面。在这种情况下,立场不同的国人该如何进行对话,避免分歧持续扩大?

为呈现多元观点,促进种族课题的建设性交流,《联合早报》上周六(7月10日)举办了“种族与我们”圆桌对话会,邀请五名嘉宾从多个角度讨论我国的种族和种族主义课题。

对话会以中英文进行,除原声完整版视频外,也可观看含现场同声传译的华文版和英文版。

点击以下视频观看含有英中同声传译的完整对话会(华文版):

点击以下视频观看含有中英同声传译的完整对话会(英文版):

参与对话会的嘉宾是新加坡独立智囊“亚当·斯密中心”研究员蔡文毅、前官委议员、民间组织“和平玫瑰”创办人兼会长伊萨德(Mohamed Irshad)、外籍劳工中心执行理事长伯乐(Bernard Menon)、资深基层义工、作家沈璧浩,以及国立教育学院教育研究处助理处长兼教学法与实践研究中心研究员丁劭诗博士。

对话会的讨论内容包括:我国种族关系多年来如何演变、各族应如何就种族课题进行建设性对话、教师和教育机构在其中扮演的角色、华人优势(Chinese Privilege)的概念在我国是否成立,以及种族歧视与排外情绪是否存在关联等。

