40万公积金会员 存款至少50万元

根据中央公积金局发布的年报，30岁以上至35岁会员中，有90人的公积金存款截至去年底已达到至少50万元，还有10人是20来岁的年轻富翁。

截至去年底，已有近40万名公积金会员的存款达到至少50万元，当中100人还不到36岁，他们仅仅凭公积金就已是半个百万富翁。

根据中央公积金局刚发布的年报，30岁以上至35岁会员中，有90人的公积金存款截至去年12月31日已达到至少50万元，甚至有10人是20来岁的年轻富翁。

公积金局向来在年报中列出各年龄层的公积金存款额，但多年来只公布15万元及以上的会员人数，2019年首次公开拥有至少50万元会员的人数，那年25岁以上至35岁会员中，已有60人是半个百万富翁。

这些公积金存款包括用来购屋和非住宅房地产、投资股票以及支付教育费所提出的存款。

拥50万存款会员 50至55岁年龄层占最多

2020年的年报显示，39万4000多人有至少50万元存款，当中超过32万是活跃会员。50岁以上至55岁会员占最多，共有9万2000多人；55岁以上至60岁会员则有7万3000多人。

年满55岁会员可提取部分公积金存款，相信这是55岁以上会员存额减少的原因。

得知有人年纪轻轻就通过公积金储蓄成为半个百万富翁，多名在网上分享理财投资心得的人都不感到惊讶。

推动在65岁时累积100万元公积金存款的理财爱好者罗清全（49岁）相信，应该是有父母很早就为孩子填补公积金户头，把握利滚利的好处，才造就这些年轻富翁。

他和妻子30岁左右把特别户头和保健储蓄户头共填补至13万元，加上这些年持续工作缴交公积金和谨慎使用存款，他们在45岁时公积金存款相加已达到100万元。他还预计个人的公积金存款可在50岁之前达到100万元，这还不包括买房用掉的存款。

郑杰仁（33岁，生物制药技术员）认为，工资在中位数以上的人，若积极填补公积金，甚至把普通户头存款转入特别户头，单靠公积金有可能在35岁时累积50万元。他就曾把普通户头存款转入特别户头，也用现金填补特别户头。不过，他现在比较被动，基本上靠工作收入每月缴交公积金，以及利用公积金存款投资。截至去年底，他的户头存额已超过26万元，目前尚未买房。

我国2020年全职受雇居民的工资中位数，在计算了雇主公积金后是4534元。55岁以下的雇员每个月得缴交37％的公积金，每年的缴交额顶限是3万7000多元，这个顶限不包括自愿填补。

关注千禧一代课题的博客彭嘉琳（30岁）说，她这一代人正面对充满挑战的环境，不少人的工资跟不上上涨的生活成本和房价，也要在养孩子和年迈父母，以及为退休储蓄之间取得平衡。

郑杰仁认为，社交媒体放大追求理想住房和享受舒适生活的目标，也在同龄人之间造成压力。“你一旦选择自己能力范围以外的房子，没注意动用公积金普通户头存款的情况，很容易就会花光的。”

SteadyCompounding.com作者蔡鹏光（30岁）认为，千禧一代应专注在善用和投资公积金储蓄，因为人生跑道还长。“虽然股市波动很大，但长远来看，这是增加公积金储蓄的更好方法。对于没时间学习如何投资的千禧一代来说，有很多机器人顾问可以协助构建多元化投资组合。”