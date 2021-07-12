疫情带来新合作契机 文物局和线上义工 联手策划年画展览 订户 来自 / 联合早报 文 / 李思邈 摄影 / 邬福梁 发布 / 2021年7月12日 5:00 AM 国家文物局推出线上义工计划，并联同义工策划筹备年画展览。图为文物局副局长（政策与社区）陈子宇（左起）、线上义工黄沛发和尤祥瑞。三人手中展示的是黄沛发私人收藏中的门神作品。（邬福梁摄） 字体大小: 小 中 大 文物局副局长（政策与社区）陈子宇表示，当局参考国外“远程义工”的发展，推出了线上义工计划，从去年至今年6月已成功招揽1373名线上义工。他们在参加线上介绍会后就积极投入各项义工活动。冠病疫情导致博物馆及大型实体活动受限，国家文物局转而通过线上方式继续推广本地文化历史。其中，当局积极召集线上义工，除了延续昔日的活动，也延伸出新的合作契机，联手打造年画展览。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 义工 晚晴园 国家文物局 展览 武术教练“备战”漆弹赛 组屋设“战场”子女学“开枪” 两巴士相撞酿17伤 车长险遭巴士压