疫情带来新合作契机 文物局和线上义工 联手策划年画展览

文物局副局长（政策与社区）陈子宇表示，当局参考国外“远程义工”的发展，推出了线上义工计划，从去年至今年6月已成功招揽1373名线上义工。他们在参加线上介绍会后就积极投入各项义工活动。

冠病疫情导致博物馆及大型实体活动受限，国家文物局转而通过线上方式继续推广本地文化历史。其中，当局积极召集线上义工，除了延续昔日的活动，也延伸出新的合作契机，联手打造年画展览。