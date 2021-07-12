疫情带来新合作契机 文物局和线上义工 联手策划年画展览

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来自 / 联合早报

文 /
李思邈

摄影 /
邬福梁

发布 / 2021年7月12日 5:00 AM

国家文物局推出线上义工计划，并联同义工策划筹备年画展览。图为文物局副局长（政策与社区）陈子宇（左起）、线上义工黄沛发和尤祥瑞。三人手中展示的是黄沛发私人收藏中的门神作品。（邬福梁摄）
国家文物局推出线上义工计划，并联同义工策划筹备年画展览。图为文物局副局长（政策与社区）陈子宇（左起）、线上义工黄沛发和尤祥瑞。三人手中展示的是黄沛发私人收藏中的门神作品。（邬福梁摄）

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文物局副局长（政策与社区）陈子宇表示，当局参考国外“远程义工”的发展，推出了线上义工计划，从去年至今年6月已成功招揽1373名线上义工。他们在参加线上介绍会后就积极投入各项义工活动。

冠病疫情导致博物馆及大型实体活动受限，国家文物局转而通过线上方式继续推广本地文化历史。其中，当局积极召集线上义工，除了延续昔日的活动，也延伸出新的合作契机，联手打造年画展览。

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