今起允许五人堂食 餐饮业“整装待发” 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈美谕 尹云芳 摄影 / 严宣融 发布 / 2021年7月12日 5:00 AM 国家环境局人员与实龙岗花园小贩中心的清洁工人合作，重新调整餐桌和座位上的封条，但一些距离少过一米的不同桌座位将继续禁坐。（严宣融摄） 字体大小: 小 中 大 我国从今天（7月12日）开始允许五人一组堂食，受访食肆表示将加派人手接待顾客，并已重新布置桌椅，包括重设大桌迎客。坐落在滨海湾金融中心一号大楼顶层的LeVel33餐馆董事总经理彼恩博士（Martin Bém）说，抗疫跨部门工作小组上星期四宣布从本月12日起进一步放宽堂食人数限制后，相关询问和预订立即增加25%，今天的晚餐时段已全部订满。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 堂食 餐馆 咖啡店 五人堂食 武术教练“备战”漆弹赛 组屋设“战场”子女学“开枪” 两巴士相撞酿17伤 车长险遭巴士压