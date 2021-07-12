今起允许五人堂食 餐饮业“整装待发”

我国从今天（7月12日）开始允许五人一组堂食，受访食肆表示将加派人手接待顾客，并已重新布置桌椅，包括重设大桌迎客。

坐落在滨海湾金融中心一号大楼顶层的LeVel33餐馆董事总经理彼恩博士（Martin Bém）说，抗疫跨部门工作小组上星期四宣布从本月12日起进一步放宽堂食人数限制后，相关询问和预订立即增加25%，今天的晚餐时段已全部订满。