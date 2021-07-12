蔡其生出任福建会馆新会长 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈爱薇 摄影 / 陈来福 发布 / 2021年7月12日 5:00 AM 新加坡福建会馆新任会长蔡其生（右）接过陈精毅的棒子，将继续带领福建会馆为社群做出贡献。两人背后是李显龙总理2019年参观福建会馆文化学院时种植的白玉兰树。（陈来福摄） 字体大小: 小 中 大 福建会馆的理事会复选在上周五举行，共选出38名理事，其中有六名新面孔，最年轻的是33岁的企业律师洪健凯。新理事会将于本月27日正式就职，任期三年。新加坡福建会馆第44届理事会选举尘埃落定，资深理事蔡其生获选出任新会长，他将连同三名副会长及各小组正副主任，组成新一届常务理事会，继续推动福建会馆在教育、文化及社会公益方面的工作。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡福建会馆 蔡其生 陈精毅 陈奕福 武术教练“备战”漆弹赛 组屋设“战场”子女学“开枪” 两巴士相撞酿17伤 车长险遭巴士压