蔡其生出任福建会馆新会长

福建会馆的理事会复选在上周五举行，共选出38名理事，其中有六名新面孔，最年轻的是33岁的企业律师洪健凯。新理事会将于本月27日正式就职，任期三年。

新加坡福建会馆第44届理事会选举尘埃落定，资深理事蔡其生获选出任新会长，他将连同三名副会长及各小组正副主任，组成新一届常务理事会，继续推动福建会馆在教育、文化及社会公益方面的工作。