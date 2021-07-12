伯乐：为对话定下基本规则 何谓“种族主义”须由大家共同定义

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年7月12日 5:00 AM

外籍劳工中心执行理事长伯乐（右三）来自印华混血家庭。他坦言，小时候有时会因为他的族群身份而感到孤立，无法完全融入华族或印族社群，但在成长的过程中，他也意识到他能成为不同族群间的桥梁，向朋友介绍华族和印族文化。（伯乐提供）
外籍劳工中心执行理事长伯乐（右三）来自印华混血家庭。他坦言，小时候有时会因为他的族群身份而感到孤立，无法完全融入华族或印族社群，但在成长的过程中，他也意识到他能成为不同族群间的桥梁，向朋友介绍华族和印族文化。（伯乐提供）

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种族主义课题相关报道最近占据了许多新闻版面，也激起公众广泛讨论，该如何定义种族主义，每个人心中都有各自的一把尺。若要进行有意义的对话，定义不能一个人说了算，而应该集合所有人的观点，由大家共同决定该把界限划在哪里。

《联合早报》前天（7月10日）举行了“种族与我们”圆桌对话会，伯乐（Bernard Menon），以及伊萨德（Mohamed Irshad）这两位与谈者，在回答参与者问题时提出这个看法。

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