伯乐：为对话定下基本规则 何谓“种族主义”须由大家共同定义

种族主义课题相关报道最近占据了许多新闻版面，也激起公众广泛讨论，该如何定义种族主义，每个人心中都有各自的一把尺。若要进行有意义的对话，定义不能一个人说了算，而应该集合所有人的观点，由大家共同决定该把界限划在哪里。

《联合早报》前天（7月10日）举行了“种族与我们”圆桌对话会，伯乐（Bernard Menon），以及伊萨德（Mohamed Irshad）这两位与谈者，在回答参与者问题时提出这个看法。