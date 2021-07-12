伯乐：为对话定下基本规则 何谓“种族主义”须由大家共同定义 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月12日 5:00 AM 外籍劳工中心执行理事长伯乐（右三）来自印华混血家庭。他坦言，小时候有时会因为他的族群身份而感到孤立，无法完全融入华族或印族社群，但在成长的过程中，他也意识到他能成为不同族群间的桥梁，向朋友介绍华族和印族文化。（伯乐提供） 字体大小: 小 中 大 种族主义课题相关报道最近占据了许多新闻版面，也激起公众广泛讨论，该如何定义种族主义，每个人心中都有各自的一把尺。若要进行有意义的对话，定义不能一个人说了算，而应该集合所有人的观点，由大家共同决定该把界限划在哪里。《联合早报》前天（7月10日）举行了“种族与我们”圆桌对话会，伯乐（Bernard Menon），以及伊萨德（Mohamed Irshad）这两位与谈者，在回答参与者问题时提出这个看法。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 种族与我们 圆桌论坛 种族主义 外籍劳工中心执行理事长伯乐 丁劭诗 伊萨德 蔡文毅 武术教练“备战”漆弹赛 组屋设“战场”子女学“开枪” 两巴士相撞酿17伤 车长险遭巴士压