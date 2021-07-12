防疫隔离好寂寞，职能治疗师姚礼源带疗养院住户到院内的花园走走、呼吸新鲜空气，提振整体情绪。

为抗疫而实行的安全管理措施，以及疗养院几次暂停接待访客，院内年长住户难免情绪低落和感觉被孤立。

在疗养院“爱龄雅居”（Allium Care Suites）服务的高级职能治疗师姚礼源（33岁）和团队，除了要确保防疫措施到位，还要照顾住户的身心健康。

姚礼源说，为了避免交叉感染，住户在这段期间不能与其他单元房（household）的朋友碰面，心情不免受影响，也觉得生活空间受限。

因此，他和同事会带住户到疗养院一楼和屋顶的花园走走散心、呼吸新鲜空气和晒太阳。疗养院住户和职员建立起良好和融洽的关系，也有助提振整体情绪。

姚礼源说：“我们一直面带微笑和以积极的态度对待他们，并不断让他们知道，我们会陪伴他们一起度过实行高警戒防疫措施的时期。”

群聚人数限制收紧至两人期间，尤其考验治疗师助理。他们在陪伴住户活动身体时，要更努力炒热气氛。

前不久趁着端午节，姚礼源的团队举行了龙舟模型制作比赛，让住户展开友谊赛，并投选出最喜欢的作品。

另外，团队拍了许多住户进行活动的照片，与住户家人分享，借此拉近住户和家人的距离。他们也利用Zoom和Skype等视频会议平台，帮助住户与家人保持联系。

姚礼源已当了八年的职能治疗师。对他而言，帮助他人恢复行动能力，继续做对他们来说重要和有意义的事情，是他梦寐以求的职业。

他说：“看到患者达成治疗目标时脸上的喜悦，给我非常大的满足感。”