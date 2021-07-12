阿叔申诉2.5万元买吉祥物 夫妻失和还生病

阿叔申诉，请师傅看风水，花2万5000元买21件吉祥物，岂料事后家宅不宁，夫妇起口角、还陆续生病。

不愿名字见报的阿叔（68岁）告诉《新明日报》记者，他于2019年请风水师看新家后，夫妻关系和身体健康却亮起了红灯。

“我和妻子在2019年将住了20多年的三房式组屋脱售，租下一房式单位。之后，我看见一则广告，参加了一个风水师的讲座会，还请对方到新家看风水，希望能庇佑平安顺利。”

不过，风水师走访后，推荐他买了21件吉祥物，总值2万5126元，但没具体说明原因。

“我平常挺精明，但当天不知道怎么答应买下吉祥物，那些钱是我们的棺材本。21件吉祥物包括4888元的金葫芦、6888元的曼陀罗等。”

阿叔表示，摆了吉祥物，夫妻两人开始出现脚痛等健康问题，直到去年5月，妻子洗澡时忽然没力，送院才发现肺病，入院7个月。如今妻子已出院，但还需要人24小时照顾，依靠呼吸管。

“妻子出院后，我们关系紧绷，多次吵架，妻子甚至闹自杀。”

为此，阿叔拨电询问风水师，对方敷衍了事，还说：“（吉祥物）20年都可以照看你家。”

阿叔表示，他如今已心灰意冷，只能当作教训，希望他人多加留意，不要轻易相信，乱购买吉祥物。

另觅风水师“化解”问题

阿叔见风水师无意上门解决问题，另寻其他风水师来家中查看。

“对方免费上门，并帮忙调整化解了吉祥物。”

阿叔表示，风水师本月6日上门后，妻子心情明显稳定。

完整报道，请翻阅2021年7月12日的《新明日报》。