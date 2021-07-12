他21岁独闯挪威 五年升米其林主厨

狮城“厨神”年仅21岁，只身闯挪威，起初只靠500元过活，5年内跃升米其林餐厅主厨。

梁程前（26岁）年幼时喜欢在家中厨房看母亲煮菜，有时也会帮忙洗盘、试味。直到中学时期，他在老师建议下参加了一个跨校烹饪比赛，凭借一道白酱意粉赢得冠军。之后，他赢得了名厨Jimmy Chok的赏识，获邀参观他的餐厅厨房。

一连串的机缘，激发了当时只有13岁的梁程前对烹饪的兴趣和热诚。

中学毕业后，他毅然投身餐馆，免费当学徒。在本地考取烹饪文凭以及完成了国民服役后，梁程前立志要到海外闯荡，开拓视野。

21岁勇闯挪威饮食界 仅数年即升任主厨

“我花了6个月的时间寻觅全球各地的餐厅，每天发出的求职简历多达100封。”

皇天不负有心人，一家在挪威的米其林餐厅看中了这名年轻厨师。梁程前心知，赢过知名的博古斯世界烹饪大赛的许多厨师都来自挪威，欣然接受邀请，远赴北欧。

2016年，梁程前只身飞往挪威，当时他只有21岁，租下住宿后身上仅剩下500元现金。“头一个月，我吃罐头果腹，也不外出消遣，节俭过活。”

由于有餐厅工作的经验，梁程前到了挪威后，就从二厨做起，随后曾短暂回新工作7个月。2018年，他回到挪威奥斯陆一家名为A L’aise米其林餐厅后，凭着自身努力，三年内当上了主厨。

完整报道，请翻阅2021年7月12日的《新明日报》。