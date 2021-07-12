武术教练“备战”漆弹赛 组屋设“战场”子女学“开枪”

组屋走廊瞬间变“战场”！武术教练接受朋友下的“战帖”，他要和五名孩子一起跟对方玩漆弹（paintball）。但因为敌队六人都当过全职军人，武术教练为了“备战”，每周在电梯间带领五个孩子玩战争游戏。

《联合晚报》报道，网上前天流传一则44秒的视频，显示某栋组屋的电梯口摆放了各种高低不一的纸箱，四人全副武装戴上军绿色帽子、穿着迷彩色长裤和“防弹衣”，还背着“枪”，时而蹲上时而蹲下，躲在纸箱后，对着假想敌“开枪”，犹如迷你战场。

这个“战场”原来是穆尼（55岁，武术教练）为了给五个孩子进行训练，才在巴西立72街第711座组屋的9楼住家外的电梯间进行布置。

穆尼曾是全职军人，任职武装部队医药急救队，2006年退伍后开始担任巴西柔术（Jiu-jitsu）教练。

他受访说，朋友早前邀请他和孩子一同组队去玩漆弹，但对方一行六人全是拥有20多年经验的全职军人，因此担心孩子比不过他们。

“我马上回家开家庭会议讨论，五个孩子最大的20岁，最小12岁，全都没有经验，所以决定每个周末把电梯间布置成战场，进行基本训练。”

他打趣说：“可以输，但是不能输得太惨，所以在开战前我就陪着孩子一起锻炼，做好准备。”

不过，由于早前进入高警戒阶段，这场比赛一延再延，目前还没定下比赛日期。

完整报道，请翻阅2021年7月12日的《联合晚报》。