两巴士相撞酿17伤 车长险遭巴士压

巴士撞巴士酿17人受伤！一辆出站的巴士不知何故在巴士转换站撞上一辆进站的巴士，导致后者撞倒栏杆翻落在三米深的斜坡道，一名当时站在人行道的休班巴士车长也惨遭撞飞掉落坡道，他与侧翻的巴士仅相差约一米，所幸未被巴士压中，险过剃头！

这起车祸发生在昨天（7月12日）下午约5时，地点在武吉巴督巴士转换站，涉及的两辆易塔通巴士都是945号路线。

该巴士转换站有左右两个入口，左边入口处是一个斜坡道，通往转换站后方的巴士停车位。

事发时，一辆正要驶出巴士转换站的巴士疑似在转弯时，不知何故撞及一辆载着乘客进站的巴士，猛烈的撞击力导致后者冲上路肩，先撞倒一旁的绿色栏杆，跟着直坠约三米深的斜坡道后侧翻在地。

除了巴士上的乘客和车长被连人带车抛落在斜坡道，当时一名站在栏杆附近的休班新捷运巴士车长，也惨遭载客的巴士撞飞。

据悉，事发地点附近有一个吸烟区，当时休班的巴士车长就站在附近休息，却冷不防“飞来横祸”，遭巴士撞飞掉落在坡道上，所幸他被撞落在斜坡边缘，而巴士翻落在斜坡中央，绿色围栏则掉落在他头上的不远处，并未砸中他。

根据互联网流传的视频，新捷运巴士车长倒卧的地方，与侧翻的巴士仅相差一米远，车长事后虽然看似意识清醒，但他动弹不得，且面露痛苦，相信伤势不轻。

声称自己是巴士发烧友的依兹占（20岁，学生）特地赶来现场，他一直待到巴士被移走后才离开。他告诉《联合晚报》，侧翻的巴士直到今天凌晨12时许才被两辆吊车抬起来，并于1时许被拖走。

网上的视频也显示，当时两辆吊车用绳子慢慢把巴士抬正后，可见斜坡道满地玻璃碎片，巴士车门也完全脱落，前后挡风镜都破碎，多处损毁。

车长险压车底 惊险一幕

案发视频今午在网上流传，新捷运巴士车长被抛落下斜坡时，翻落的巴士直接越过他的上方才侧翻在一米远外，与死神擦肩而过。

根据SG Road Vigilante今天中午上传的现场视频，拍下新捷运巴士车长险些被压在车底的惊险一幕。

视频显示，事发时绿色栏杆首先被抛飞落地，新捷运巴士车长接着整个人被重重抛落在栏杆旁边，载着乘客的巴士车头首先往下坠落，当时整辆巴士就在新捷运巴士车长上方约一两秒，险些把他压在车底。巴士车头撞击斜坡道后，整辆巴士往左方侧翻，没有压着巴士车长。

该段视频看起来像是斜坡道附近的电眼所拍下的画面。

易塔通：向遇车祸乘客道歉

易塔通（Tower Transit）表示，驾驶空巴士的车长已被停职，公司对遭遇车祸的乘客道歉。

易塔通受询时表示，公司职员和管理层接到消息后，赶到现场协助民防人员照顾伤者，也到医院提供支持。

“我们对所有涉及这起不幸车祸的乘客，以及可能因此造成不便者道歉，我们已联系受伤乘客，并将尽力提供援助。”

发言人也指武吉巴督巴士转换站的服务不受干扰。驾驶空巴士的车长已被停职，易塔通正密切协助警方调查。警方表示案件还在调查中。

完整报道，请翻阅2021年7月12日的《联合晚报》。