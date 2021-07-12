提高冠病免疫力 疫苗应该双打、三打还是混打？

追加第三剂冠病疫苗的时间表初见雏形。联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康日前透过社交平台透露，已接种疫苗者有可能要打追加剂，但当局还在研究这个可能性，或许在明年2月农历新年期间让民众注射追加剂。

卫生部长王乙康于7月8日在IG直播中指出，已接种疫苗者有可能要打追加剂。（档案照）

追加第三剂疫苗，也被称为“加强针”（booster dose）。人体在注射疫苗后会产生对抗病毒的抗体，而这些抗体的数量会随着时间不断减少。当抗体下降到一个关键值，追加一剂疫苗相信可以补充身体里的抗体数量。

但无论是辉瑞疫苗（Pfizer）、莫德纳疫苗（Moderna）又或是科兴疫苗，科学家目前都还不能肯定疫苗的保护作用有多久。医学界对追加疫苗的必要性也存在一定争议。

第三剂是必要的吗？

我们身体的免疫系统需要一定时间的调节之后，才能对追加疫苗产生反应。重复接种疫苗能加深免疫系统对抗病毒的“记忆”，这在其他疾病的疫苗接种方法中十分常见。

但并非所有疫苗都需要一剂“加强针”。黄热病疫苗只需要一针就能终身受用；破伤风疫苗虽然也打加强针，但是每10年才需要打一次。

目前，欧洲药品管理局的立场是坚持原有的两剂疫苗来应对冠病，至于是否需要追加疫苗，恐怕不能太早做出决定。

也有一部分科学家担心，人们对第三剂冠病疫苗的期望是被制药厂蓄意抬高，而不是出于医学专家的建议。

但另一方面，现有的两剂疫苗是否足以应对将来的变种毒株仍是一个未知数。辉瑞和莫德纳目前正在做相关的研究，了解第三剂疫苗对变种毒株的有效性。

辉瑞总裁布尔拉（Albert Bourla）曾发言说，人们有可能会在接种第二剂的6-12个月后，需要第三剂疫苗，之后也可能会每年注射疫苗，但这些还有待确认。（路透社）

辉瑞疫苗6个月后效力减弱

一个关键的问题是：什么时候适合打第三剂？

据悉，辉瑞与德国伙伴BioNTech正在向美国和欧洲申请推出第三剂疫苗的许可。基于变种毒株的出现和相关数据，辉瑞认为人们在接种疫苗的六个月后，会出现更高的感染风险。这项许可是否能通过还不清楚。

以色列政府则在7月11日宣布开始仅为免疫力较弱者注射第三剂辉瑞疫苗。以色列卫生部早前宣布，自6月6日以来，辉瑞疫苗在预防有症状的冠病感染方面，有效性从超过90%下降至64%，疫苗在预防重症和住院方面仍然有93%的保护作用。

辉瑞疫苗在以色列的有效性下降至64％。（路透社）

据路透社报道，以色列约930万人口当中有60%已经至少接种了一剂疫苗，感染病例也从1月的逾1万个，在6月下降至个位数。但最近，以色列每天的病例又开始出现上升趋势，7月11日的单日病例达到343个。

辉瑞首席科学官多尔斯滕（Mikael Dolsten）回应说，以色列的疫苗有效性下降主要来自于那些在1月和2月的接种疫苗者，而在6个月后，由于体内抗体的减少，就有可能出现重新感染的风险，但风险有多大，辉瑞至今未公布相关数据。

不少国家也开始筹备第三剂疫苗的接种。英国计划在今年9月为70岁以上年长者追加疫苗；印度尼西亚和泰国则有意为前线医疗人员追加疫苗；俄罗斯在7月1日起，开始为六个月前接种过两剂疫苗的莫斯科市民追加第三剂疫苗，成为世界首个施行追加疫苗接种的国家。

莫斯科已经在7月施行追加疫苗接种。（路途社）

追加疫苗可以混打？

新加坡是在去年12月展开全国疫苗接种计划，为民众注射辉瑞疫苗。今年3月起，也为民众提供莫德纳疫苗。考虑到国人身体长期的免疫力，我国也在考虑追加疫苗，以及是否采用不同种类的疫苗作为追加剂。

新加坡已在今年1月和美国制药公司诺瓦瓦克斯（Novavax）签署预购协议，购买重组蛋白疫苗，预料最迟今年底运抵。

虽然之前我们对混打疫苗持保守态度，但有些医学家认为，混打疫苗或许能让身体产生更强烈的免疫反应，达到“1+1=3”的效果。当然，一切还是要看数据说话。

两剂辉瑞疫苗能产生最强烈的抗体反应。（路透社）

英国牛津大学的研究团队在今年6月发表的报告指出，根据初步数据，混打阿斯利康疫苗和辉瑞疫苗同样能让身体产生大量抗体。其中，两剂辉瑞疫苗能产生最强烈的抗体反应；而先打阿斯利康疫苗，再打辉瑞疫苗，可以让身体产生最强烈的T细胞免疫反应。

但该研究也发现，混打疫苗或许更有可能造成一些轻微的副作用，例如发烧、疲惫和头疼，但这些副作用在48小时内会逐渐消退。

对一些国家来说，在疫苗供应不足、分配不均的情况下，混打疫苗能够带来一定的灵活性。

英国早在今年1月就允许混打疫苗。德国、加拿大、瑞典、法国、西班牙以及意大利，也允许一些因为注射阿斯利康疫苗而出现罕见血液凝固者，在第二剂接种另一种疫苗。美国对混打疫苗持保守态度，但一些相关机构已经开始为19种疫苗进行混打实验，为预防新型变种毒株做准备。