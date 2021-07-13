加大节能 绿色采购 打造文化 公共部门设定更大胆永续发展目标

永续发展与环境部长傅海燕指出，我国过去几年在可持续发展领域取得一些成绩，包括在2013年至2019年间将节水效率提升六个百分点，截至去年底共有53个政府建筑获得绿色建筑标志白金奖。“不过我们还要做得更多，公共领域也有责任推动可持续方面的发展、创新以及需求。”

所有政府建筑今后将尽可能安装太阳能光伏，公共领域的能源消耗和用水量最迟在2030年减少一成。这些都是政府通过绿色公共服务计划设下的目标，以推动我国实现永续发展的愿景。

永续发展与环境部长傅海燕昨天（7月12日）在环境伙伴论坛宣布启动绿色公共服务计划（GreenGov.sg）。政府在今年2月公布的2030年新加坡绿色发展蓝图中勾勒出我国永续发展的愿景，该计划是推动我国实现这个愿景的一大关键。

傅海燕指出，我国过去几年在可持续发展领域取得一些成绩，包括在2013年至2019年间将节水效率提升六个百分点，截至去年底共有53个政府建筑获得绿色建筑标志白金奖。“不过我们还要做得更多，公共领域也有责任推动可持续方面的发展、创新以及需求。”

公共领域将从三大方面朝永续发展的目标迈进。首先是为建筑、交通以及太阳能等多个领域设下更新更大胆的目标，第二是提倡绿色采购与教育，最后是在公务员间打造可持续发展的组织文化。

新设目标包括尽可能为所有政府建筑安装太阳能光伏，并最迟在2030年将公共领域的太阳能装机容量提升至1.5千兆峰瓦，相当于为超过26万户家庭供电一年。新建以及翻新后的政府建筑则须获得超低能耗绿色建筑标志认证。

另外，从2023年起，所有新注册的政府车辆须符合零废弃排放标准；到了2035年，整支车队将由更清洁的能源驱动，比原先设下的目标提早五年实现。

其他目标包括最迟在2030年，公共领域的单位面积能耗和每日人均用水量比2018至2020年的三年平均值减少10％，每日人均垃圾量比2022年减少三成。

计划将涵盖1600个设施，包括小贩中心、医疗设施、大学和公共交通设施等。

政府招标将评估可持续作业方式

政府机构在采购冷气和用水装置等产品时须确保这些产品符合更节能的绿色标准。政府在招标过程中，除了价格与品质，也会评估申请方的可持续政策与作业方式。

傅海燕指出，公共领域是这些产品与服务的最大买家之一，通过上述做法，可鼓励业界的可持续发展。“希望这能推动采购人员、供应商和合作伙伴在思维上的转变，并在更广泛的经济层面产生连锁反应。”

政府也将通过新的计划，协助本地企业提升可持续发展能力。

为了打造可持续发展的组织文化，政府将邀请业界专业人士与技术专家分享最佳作业方式和最新科技，并为发起基层活动的公务员提供更大支持。

傅海燕最后指出，虽然公共领域会带头为我国打造可持续的低碳未来，不过单靠政府的努力并不够，还需要科学家、供应商、企业和民众的贡献。“政府可以制定政策，但必须所有人都参与才能带来实质性的改变。”

昨天的论坛也标志着为期七天的新加坡气候行动周正式启动。