本地女佣短缺推高薪金 有中介挖人引发市场乱象

人力部自5月初暂停受理来自疫情风险较高国家和地区工作证件持有者的入境申请，本地女佣短缺现象更见严重。一些雇主为留住女佣抬高薪金，一些女佣中介则出招挖人。

入境受限的包括来自印度尼西亚、缅甸和菲律宾等地的工作证件持有者。

女佣中介六合发国际商务经理黄子威向《联合早报》透露，公司5月底向人力部上诉，希望批注公司的10多名女佣的入境准证申请，但只有两起上诉成功。6月之后，公司的申请更再也没有获批准或上诉成功。