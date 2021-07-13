高警戒防疫措施影响婚礼 律政部提供免费调解服务

婚礼活动受高警戒防疫措施影响的新人，若和承办活动的业者不能就新安排成功协商而闹纠纷，双方可寻求免费调解。

有关新人的预定婚期必须落在今年5月8日至7月31日之间，并且与提供商品或服务的业者之间签有合约协议，才能申请这项由律政部推出的服务。调解申请也须在本月14日至9月10日之间提出。

我国的高警戒解封系列防疫措施自5月8日开始实行。律政部昨天发表文告说，虽然有新人和活动业者商议出替代方案，例如将婚礼延期或缩小活动规模，但并非所有受影响者都能通过直接协商的方式解决问题。

律政部鼓励协商不成的有关各方考虑接受调解。除了节省时间和花费，调解的其他好处包括和解成功率高、维持双方关系，以及调解内容是保密的。

文告说：“这将是各方探讨并达成友好解决方案的实用渠道，而不是诉诸法庭。”

律政部进一步说明调解过程时说，只要有一方不愿意接受调解，当局就不会启动调解程序。因此，一方在提交调解申请前，应先征得另一方的同意，从而加快调解进程。

涉事双方一旦都同意接受调解，当局会争取在两周内举行调解会议。会议一般通过线上进行，大约需要两小时。

中立且训练有素的调解员会负责从中协调，助双方达成新的协议。新协议将取代原有协议，具有法律约束力。

不过，在调解正式开始前，或有一方不同意接受调解，或调解没能达致协议的情况下，原有协议还是具有法律效力。

律政部鼓励符合条件者以开放的心态参与调解计划，并公平合理地对待彼此。“不论是新人或活动业者都受防疫限制措施影响，互相谅解彼此面对的困难有助于达成更好的结果。”

至于不符合申请调解资格的受影响者，当局也鼓励他们本着同样的精神进行协商。

有兴趣申请者可通过电邮向律政部提交申请和合约副本，也可从本月14日起上网查询更多详情。