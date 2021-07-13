强制归还碗盘月余 公众：熟食中心环境改善

清洁工效率高，及时清理熟食中心的托盘归还处，大多受访公众认为熟食中心的整体清洁度大有进步。

我国推行自行归还托盘和餐具的措施已一个多月，据了解，明地迷亚熟食中心等地点增加了托盘归还架，各角落都设有至少两个归还架。

昨天是重新允许五人一组堂食的第一天，据现场观察，各熟食中心一般设置约10至12个托盘归还架，面对早午餐的堂食人潮，架子约半满，碗盘餐具就会被收走。