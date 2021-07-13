强制归还碗盘月余 公众：熟食中心环境改善 订户 来自 / 联合早报 文 / 王嬿婷 尹云芳 摄影 / 陈来福 发布 / 2021年7月13日 5:00 AM 虽然大多数公众都配合，但有清洁工透露，还是有人不愿收拾碗盘，或随意丢在架子旁。图为在后港1道第105座小贩中心，公众食用后自行归还碗盘。（陈来福摄） 字体大小: 小 中 大 清洁工效率高，及时清理熟食中心的托盘归还处，大多受访公众认为熟食中心的整体清洁度大有进步。我国推行自行归还托盘和餐具的措施已一个多月，据了解，明地迷亚熟食中心等地点增加了托盘归还架，各角落都设有至少两个归还架。昨天是重新允许五人一组堂食的第一天，据现场观察，各熟食中心一般设置约10至12个托盘归还架，面对早午餐的堂食人潮，架子约半满，碗盘餐具就会被收走。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 熟食中心 清洁工 归还托盘 环保材料制作“旋转舞台”讲故事 华文幼教创意教具比赛赢得冠军 助人百无禁忌