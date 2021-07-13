首届新加坡文创节 邀业内人士分享疫情对文创影响

《联合早报》与新加坡华族文化中心联合举办首届新加坡文创节，邀请海内外文创业者分享疫情对文化创意行业的启发与影响。公众也能在为期两天的活动中参加皮革制作、插花和香水调配等线上工作坊。

新加坡文创节以“疫下心思”为主题，探讨文创业者和政策制定者在疫情下重新思考推广文创的重要性与必要性，以及应变的新思维。

本地资深广告人林少芬、台北华山1914文创园区总营运长陈建方以及曾被誉为“中国最美书店”钟书阁的文创负责人黄翊苹，将在本月31日为活动拉开序幕，进行一场线上座谈会，就“新常态下创意文化推广的新思维”进行讨论。

座谈会将在上午10时至11时30分，在活动网页、zaobao.sg以及《联合早报》和新加坡华族文化中心的面簿页面直播。

文创节也邀请本地及来自中国大陆、香港和台湾的文创业者齐聚一堂，分享他们的品牌故事以及疫情对商业模式的影响。

新加坡报业控股华文媒体集团营运总编辑罗文燕说：“我们相信首届文创节将能在这非常时期，为读者带来深具启发性的文创故事，充实读者的生活。同时，此次的活动能让我们分享自身经验，并向来自不同地区、不同文创领域的引领者学习。”

公众可报名参加线上工作坊

新加坡华族文化中心总裁刘思伟也说：“我们的多元种族社会为文创提供了丰富的素材和无限的想象空间。这些条件让我们看到了本地文创产业在未来发展更具本土华族文化特色的极大潜力。新加坡文创节正是为支持本地文青提升文创技能和手艺而设的理想平台。”

除了一系列讲座，公众也可报名参加插花、水彩画、皮革工艺品和肥皂制作等线上工作坊。有兴趣的公众可到活动网页报名，付费后将在工作坊举行前收到所需材料。

新加坡文创节将于本月30日晚7时在新加坡华族文化中心举行的2021年新加坡文创大赛颁奖典礼上开幕。今年的文创大赛共收到240份参赛作品，22名来自公开组与新秀组的参赛者入围决赛，角逐金、银、铜和优异奖，符合大赛主题“新常态、新设计”的最佳设计方案将获得表彰。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲将于当晚颁发奖项，并为文创节主持开幕。