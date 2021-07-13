擅闯入动物园犀牛棚被控 青年也面对破坏公物等罪名 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄俊贤 发布 / 2021年7月13日 5:00 AM 去年被指翻过木栏杆闯入动物园犀牛棚，在犀牛面前翻筋斗的19岁青年，被控上国家法院，除了面对擅闯的指控外，也面对另外三项早前在武吉知马一带破坏公物及恶作剧的控状。（取自网络） 字体大小: 小 中 大 19岁青年去年翻过木栏杆，闯入动物园的犀牛棚，在犀牛面前翻筋斗，昨天被控上国家法院，除了面对擅闯的指控外，也面对另外三项指控，指他早前在武吉知马一带破坏公物及恶作剧。《联合早报》去年报道，一名青年被指在新加坡动物园翻过木栏杆，闯入犀牛棚里翻筋斗后，再快速翻过栏杆逃出来，他过后还把视频上载到社交媒体，新加坡野生动物保育集团随后报警处理。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 破坏公物 恶作剧 动物园 擅闯 环保材料制作“旋转舞台”讲故事 华文幼教创意教具比赛赢得冠军 助人百无禁忌