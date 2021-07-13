擅闯入动物园犀牛棚被控 青年也面对破坏公物等罪名

19岁青年去年翻过木栏杆，闯入动物园的犀牛棚，在犀牛面前翻筋斗，昨天被控上国家法院，除了面对擅闯的指控外，也面对另外三项指控，指他早前在武吉知马一带破坏公物及恶作剧。

《联合早报》去年报道，一名青年被指在新加坡动物园翻过木栏杆，闯入犀牛棚里翻筋斗后，再快速翻过栏杆逃出来，他过后还把视频上载到社交媒体，新加坡野生动物保育集团随后报警处理。