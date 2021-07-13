颜金勇：实体与数码联通 有助新中和本区域拓展机遇

新加坡能通过增进亚细安和中国企业联系及数据连接，加强区域贸易联通。

东南亚国家在中国的“双循环战略”里的角色将日益重要。贸工部长颜金勇昨天（7月12日）在慧眼中国环球论坛上说，新加坡和东南亚国家处于有利位置，促进中国、东南亚和全世界之间货物、金融和投资的流动。各企业在后疫情时代寻求重新梳理全球供应链的当儿，东南亚对实行“中国+1”供应链战略的公司是具吸引力的选项。