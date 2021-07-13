颜金勇：实体与数码联通 有助新中和本区域拓展机遇 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月13日 5:00 AM 贸工部长颜金勇：在“无常态”的环境里，各国应做好准备，应付频繁出现的颠覆性影响和贸易环境的不断变化。各国必须保持灵活，并确保供应链仍然具有韧性和对彼此开通。（通商中国提供） 字体大小: 小 中 大 新加坡能通过增进亚细安和中国企业联系及数据连接，加强区域贸易联通。东南亚国家在中国的“双循环战略”里的角色将日益重要。贸工部长颜金勇昨天（7月12日）在慧眼中国环球论坛上说，新加坡和东南亚国家处于有利位置，促进中国、东南亚和全世界之间货物、金融和投资的流动。各企业在后疫情时代寻求重新梳理全球供应链的当儿，东南亚对实行“中国+1”供应链战略的公司是具吸引力的选项。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国—亚细安关系 慧眼中国环球论坛 颜金勇 环保材料制作“旋转舞台”讲故事 华文幼教创意教具比赛赢得冠军 助人百无禁忌