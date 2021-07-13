王乙康：我国四管齐下迈向疫后新常态

新加坡正通过疫苗接种、冠病检测、有效的治疗方法和形成新的社交规范与习惯，四管齐下向“疫情后新常态”迈进。

我国今后的抗疫战略，是继续有序地、安全地重新恢复经济和社会活动。卫生部长王乙康昨天（7月12日）在慧眼中国环球论坛分享我国下来的抗疫方向时说，成功与否，靠四个要素。

疫苗是抗疫工作的重中之重。王乙康说，我国力求通过接种疫苗达到两个目标，即大量减低病毒的散播，降低病例，以及把冠病转化为风险低的疾病，就像流感一样。“这两个目标一旦达到，我们就能比较放心地如常生活与工作。”