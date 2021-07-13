新中交流 王乙康：我国四管齐下迈向疫后新常态 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月13日 5:00 AM 卫生部长王乙康在慧眼中国环球论坛上阐述我国朝疫后新常态的前进道路，以及为新加坡和粤港澳大湾区的合作提出建议。（通商中国提供） 字体大小: 小 中 大 新加坡正通过疫苗接种、冠病检测、有效的治疗方法和形成新的社交规范与习惯，四管齐下向“疫情后新常态”迈进。我国今后的抗疫战略，是继续有序地、安全地重新恢复经济和社会活动。卫生部长王乙康昨天（7月12日）在慧眼中国环球论坛分享我国下来的抗疫方向时说，成功与否，靠四个要素。疫苗是抗疫工作的重中之重。王乙康说，我国力求通过接种疫苗达到两个目标，即大量减低病毒的散播，降低病例，以及把冠病转化为风险低的疾病，就像流感一样。“这两个目标一旦达到，我们就能比较放心地如常生活与工作。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 慧眼中国环球论坛 冠病疫苗 王乙康 环保材料制作“旋转舞台”讲故事 华文幼教创意教具比赛赢得冠军 助人百无禁忌