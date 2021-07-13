环保材料制作“旋转舞台”讲故事 华文幼教创意教具比赛赢得冠军

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来自 / 联合早报

文 /
胡洁梅

发布 / 2021年7月13日 5:00 AM

华文教师谢莹莹动手制作可旋转的“故事舞台”，花心思设计每道门后的布景，希望以生动的方式为孩童讲故事。地上摆放的钥匙可相应“开启”不同颜色的门，让幼儿认识颜色的概念。（职总优儿学府幼乐园提供）
华文教师谢莹莹动手制作可旋转的“故事舞台”，花心思设计每道门后的布景，希望以生动的方式为孩童讲故事。地上摆放的钥匙可相应“开启”不同颜色的门，让幼儿认识颜色的概念。（职总优儿学府幼乐园提供）

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