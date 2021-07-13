环保材料制作“旋转舞台”讲故事 华文幼教创意教具比赛赢得冠军

幼儿天生有好奇心，融合科学、科技、工程、艺术、数学等技能的综合教育可发展他们的逻辑思考与创新思维。

学前华文教学研讨会今年以“S.T.E.A.M.教育中的华文教学”为主题，邀请海内外学前教育工作者分享应用科学、科技、工程、艺术和数学（简称STEAM）教育的心得。

学前华文教学研讨会由推广华文学习委员会和义安理工学院联办，今年以线上直播方式举行，吸引超过1300名华文教师参加。