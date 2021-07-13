环保材料制作“旋转舞台”讲故事 华文幼教创意教具比赛赢得冠军 订户 来自 / 联合早报 文 / 胡洁梅 发布 / 2021年7月13日 5:00 AM 华文教师谢莹莹动手制作可旋转的“故事舞台”，花心思设计每道门后的布景，希望以生动的方式为孩童讲故事。地上摆放的钥匙可相应“开启”不同颜色的门，让幼儿认识颜色的概念。（职总优儿学府幼乐园提供） 字体大小: 小 中 大 幼儿天生有好奇心，融合科学、科技、工程、艺术、数学等技能的综合教育可发展他们的逻辑思考与创新思维。学前华文教学研讨会今年以“S.T.E.A.M.教育中的华文教学”为主题，邀请海内外学前教育工作者分享应用科学、科技、工程、艺术和数学（简称STEAM）教育的心得。学前华文教学研讨会由推广华文学习委员会和义安理工学院联办，今年以线上直播方式举行，吸引超过1300名华文教师参加。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 学前华文教学研讨会 学前教育 创意教具 骑非法电板车冲向巡警 青年被判18个月缓监 助人百无禁忌