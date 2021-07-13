孝恩礼仪坊殡仪服务公司创办人郭景婷说，疫情暴发初期，没人知道马来西亚行动管制令会持续多久，她因此帮助马国客户，让他们把亲人的骨灰寄放在她家，有的将近一年。

郭景婷（40岁）离开殡仪家族企业自立门户不久就碰上冠病疫情，一心想安抚客户丧失亲人之痛的她，毫不忌讳地让来自马来西亚的客户暂时把骨灰寄放在自己的家。

她接受《联合早报》访问时说，疫情暴发初期，没人知道马国行动管制令会持续多久，如果客户在本地花上千元购买灵位安置亲人骨灰，后来再把骨灰带回国，就等于多花了买灵位的钱。

“我只是想给顾客一点时间想办法。他们已经非常难过了，如果当时还催他们做决定，会对他们造成很大的负担。”

郭景婷前后帮助了六至八个家庭，有的寄放骨灰几天，有的将近一年。

在华人传统中，与百年之后相关的物品让人忌讳，但郭景婷说：“这是我的工作，我不觉得自己会受这阴气影响。”

约两年前，郭景婷因为与父亲意见不和，辞去五福寿板店总经理职位，于2019年11月创立孝恩礼仪坊殡仪服务公司。

碍于指定可设殡仪馆的地段已满，郭景婷一直以来都居家办公。因为疫情关系，客户也能接受通过视讯讨论、看照片挑选棺木等。

她说，翡珑山一带正在发展殡仪馆综合大楼，希望日后能到那里发展。

郭景婷在疫情期间帮助客户的故事，还收录在新加坡国家档案馆的口述历史中。这是国家图书馆管理局为了记录疫情下的新加坡而召集民众前来分享经验的计划。

郭景婷说，自己是土生土长的新加坡人，但尤其在艰难时刻，帮助他人的心不分国籍。“我们不要计较对方是哪一国的人，能帮忙就互相帮忙。”