一年拍27女44裙底 偷拍男认罪求鞭刑“打醒”

27岁男子在一年半内偷拍至少27名女子共44个裙底视频，虽然控方并无要求鞭刑，但他求情时却要求法官判他打鞭，称这样才能“打醒”他，让自己从严重的错误中醒悟。

被告是一名来自马来西亚的27岁男子。为了保护受害者身份，法官令媒体不得报道任何会透露被告身份的资料。

被告一共面对11项指控，包括偷拍和侮辱女性尊严等罪名。他昨天（7月12日）承认其中六项罪状，其余五项交由法官下判时考虑。

庭上揭露，被告自2019年12月起至今年5月，在约一年半内，在不同地方偷拍女子的裙底，包括地铁站和商场。

在其中一起案件中，去年8月10日下午1时47分，一名25岁受害者报警称有人在一个商场内的游戏中心偷拍她的裙底，被告过后在10月2日被捕。

调查显示，事发当天下午1时21分，受害者带着一群少女到游戏中心内，被告看见穿着短裙的受害者就起了色心，打开手机摄影模式放在对方裙下。受害者移动脚时碰到手机，被告立即捡起手机，落荒而逃到附近厕所变装，并将视频删除。不过，视频最终被警方修复。

经过调查，被告在犯案期间共偷拍至少27名受害者的44个裙底视频，除了陌生女子，也包括被告的同事和房东等。

主控官求判42周至51周的监禁，被告在求情时先是请求法官轻判，希望减少监禁期，并要求法官判他鞭刑。

他在庭上说：“鞭刑能够让我知道自己所犯错误的严重性。”

法官在下判时说，控方没有要求鞭刑，并看在被告罪行严重，判他坐牢53周。

完整报道，请翻阅2021年7月13日的《联合晚报》。