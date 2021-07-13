请食阁清洁工吃素食 暖心老板日送60免费餐

疫情下敢敢创业，四个月内分别在四个食阁，连开四个素食摊，61岁好心老板创业之余也不忘行善，体恤清洁工工作辛劳，赚钱不容易，让食阁的清洁工免费吃素食，任选菜色不收钱，一天平均送出60份免费餐，暖心举动让清洁工感动不已。

大巴窑中心“新食尚”食阁的一名清洁工通知《联合晚报》，过去几天，她在食阁的素食摊位“斋这里”购买晚餐时，主管都不收钱，免费请她吃饭，让她感动不已。

《联合晚报》找到“斋这里”的老板孙先生（61岁），不愿具名的他受访时说，今年3月在东陵福开设第一个素食摊时，就开始为食阁的清洁工提供免费餐。

他说，清洁工收碗碟很辛苦，赚钱不容易，帮他们减轻用餐负担的当儿，也当做回馈社会，所以决定在四个食阁的素食摊，每天无限量请那里的清洁工吃饭。

“食阁的清洁工在工作时间前来光顾，都能任选喜欢的菜色，通常他们会选三四道菜，一般上价格在三元至六元，我们都不收钱。”

他在大巴窑的素食摊位在上周一（7月5日）才刚开业，不少清洁工得知老板提供免费的素食餐，都惊讶不已。

记者走访大巴窑的素食摊，摊位主管陈孜勒（18岁）就说，起初清洁工都半信半疑，有的清洁工还特地跑来询问。

孙老板指出，平均一个摊位每天送出约15份餐点，四个摊位共送出约60份。

“我们没有限时也没有限量，只要有营业，就会一直送下去，预计接下来还会在其他地点开设新的摊位。”

完整报道，请翻阅2021年7月13日的《联合晚报》。