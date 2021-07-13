被投诉吵到邻居新生婴 女郎忍痛亏本卖鹦鹉 订户 来自 / 联合晚报 文 / 刘芸如 发布 / 2021年7月13日 2:56 PM 为了避免干扰到工程师一家，蜜妮四天前忍痛将两只金刚鹦鹉卖掉。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 楼上鹦鹉“唱双簧”，站在窗口嘎嘎叫，工程师家里的初生婴儿刚被哄睡就被吓醒，还在产假中的老婆压力大到以泪洗面！楼上饲养鹦鹉的邻居则表示，为了减少噪音，过去一年来关门关窗，还耗费心思训练鹦鹉，无奈楼下邻居隔三差五就投诉，她在迫不得已的情况下，于四天前忍痛卖掉两只金刚鹦鹉。鹦鹉扰邻事故发生在淡滨尼61街的第503C座组屋，32岁的工程师林先生受访时说，打从从今年（2021年）1月起，他的一家就被楼上邻居饲养的两只金刚鹦鹉搞到心神不宁。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 鹦鹉 扰邻 淡滨尼 领养两只“三腿狗” 视为“家人”悉心顾 悬崖岩块崩落坠湖 惊动在场公众