被投诉吵到邻居新生婴 女郎忍痛亏本卖鹦鹉

楼上鹦鹉“唱双簧”，站在窗口嘎嘎叫，工程师家里的初生婴儿刚被哄睡就被吓醒，还在产假中的老婆压力大到以泪洗面！

楼上饲养鹦鹉的邻居则表示，为了减少噪音，过去一年来关门关窗，还耗费心思训练鹦鹉，无奈楼下邻居隔三差五就投诉，她在迫不得已的情况下，于四天前忍痛卖掉两只金刚鹦鹉。

鹦鹉扰邻事故发生在淡滨尼61街的第503C座组屋，32岁的工程师林先生受访时说，打从从今年（2021年）1月起，他的一家就被楼上邻居饲养的两只金刚鹦鹉搞到心神不宁。