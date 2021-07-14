德国公司来新逾50年 带国人开拓新视野

在本地的员工受访时表示，身边的外国同事丰富了他们的工作经验；跨国的环球网络，也扩大了他们的视野和接触面，事业和个人成长的道路更壮阔光明。

加入两年 狮城女科学家升为主任



身为细胞和组织工程组主任，卢意华在科学研究之外，也有机会展现跨领域的潜能。

39岁的新加坡人卢意华是一名高级科学家，工作离不开研究、创新和孵化新技术。

加入德国的特种化学品跨国公司——赢创工业集团（Evonik）两年，卢意华今年提升为细胞和组织工程组的主任之后，工作有了新层次和多元化。

她说：“成为中阶管理层后，我需要接洽更多利益相关者，例如和市场行销、生产、以及医疗界和研究合作者。我有机会从他们的角度来看研发材料，用大家能沟通的语言，更有效地进行交流，衔接研发和应用。”

“此外，作为主任，我有机会磨练软技能，培养领导才能和人际关系的技巧。”

细胞和组织工程是赢创的重要业务之一，该团队的目标是研发更具持续性的生物材料，促进细胞和组织的生长。这些材料是再生医疗和移植上的重要原料，也为意外或疾病后的组织再生带来解决方案。

尝试新挑战 有海外学习机会

卢意华说，赢创的环球网络很大，有食品、医药、工业等领域，也有各类产品和原料的研发、生产及制造，在同一个公司就有很多尝试新任务的机会，也能到海外学习和磨练。

卢意华说，赢创让她看到多元化职务的结合，包括科学研发和专门领域的发展，各种培训和引导也帮她在新职务间游刃有余。

她表示，她和其他本地雇员经常与来自外国的同事互相交换心得和经验，大家互相学习，是很好的工作体验。

派往美国观摩 事业更上一层楼

林德川曾被派往美国学习，跨国公司的工作让他掌握很多宝贵经验。

37岁的林德川记得，他加入赢创不到半年，就被派到美国的公司去学习，一回来就被委派新任务和挑战。

“当时连我自己都没有把握，公司就让我在事业上进一步发展。”这名新加坡人说。“迎接新挑战，使我学得更多，对自己的能力更有信心。我也看到事业的发展方向，加速了个人成长。”

林德川是细胞和组织工程的项目经理，除了管理和协调不同的项目外，他也和本地机构协调合作新项目。目前，他负责可降解聚合物的项目，这种会自动化解的聚合物能用在软骨和软组织里，对医疗和护理很有用。

林德川说，跨国公司的市场庞大，研发和产品的相关活动很活跃，和环球各大机构合作的历史也比较深远，让他有更多学习机会。

“新加坡是我的家” 外来人才成公民

宋金浩负责的研究、发展与创新中心，每年都提供实习的机会，栽培下一代人才。

出生于印尼的宋金浩（43岁）20年前就来新加坡，也在这里完成大学教育。曾在新加坡、德国和美国念书深造的他，一直把新加坡当成他的家，他在去年正式成为新加坡公民。

宋金浩如今是赢创亚太区研究、发展与创新负责人。他受访时透露，当年他刚加入赢创当试验室经理的时候，上司在德国、市场部在美国，日常运作很具挑战性。

“这是我毕业后的首份工作，我觉得压力很大，不过同事主动花了一个星期给我‘集训’，在各方面指引和教导我，让我很快就适应和上手。我很感激他们，也感到公司尽心尽力地培养人才，在这样的企业文化，员工总能发挥最大的潜能。”

促进本地研究生态

这些年来，宋金浩看到赢创在本地了创造更多就业和研究机会。

“当新研究中心在2018年于新加坡创办时，我们只有12到15人。三年后的今天，团队增加到70人，本地和外来人才聚集，制造激发创意和高度互动的研发环境。”

此外，公司也不断扩大与公共和私营科研机构的合作，例如与南洋理工大学开发新技术，同时提供见习和实习机会、宋金浩说，研究中心每年都会接收大约10个见习生和实习生，协助栽培下一代人才。

通过和跨国公司的研发工作，新加坡在不少先端产品留下了足迹，促进更蓬勃的研究生态环境。

例如，新加坡研究小组和德国的环球研发团队，合作研发和推出了光敏树脂产品。这种材料能抵御强力冲击，适合用来制造3D打印部件、工业及汽车部件等，解决了高机械负载的问题，拓展了增材制造的应用。

每开设新厂 就创造新工作

赢创早在1950年代，就通过供应商在新加坡售卖产品，并在1997年间正式在这里落户，业务也扩展到研发、制造和生产各种创新原料。

目前，集团在全球100个国家有3万3000员工，新加坡则是赢创在东南亚、澳洲和新西兰的业务与研究区域中心，雇有大约800人，包括不少高技术员工、科学家、项目经理和研发主任。

赢创（东南亚、澳洲和新西兰）区域总裁戚冶文受访时说，赢创不断在新加坡扩展业务，它先后于2014年及2019年分别投下高达5亿欧元（约合8亿新元）投资，在新加坡裕廊岛建设两座世界级的饲料添加剂蛋氨酸一体化工厂，并在2015年完成扩建裕廊岛上的油品添加剂工厂，让该工厂的生产力实现翻番，成为赢创在全球最大的油品添加剂生产基地。

它在大士另有两个生产设施。此外，赢创在2018年于启奥城（Biopolis）开设亚洲科研中心，拓展全球研发网络。这些扩展项目给新加坡带来很多就业机会。

戚冶文说：“这些就业机会来自集团的不同业务，包括生产与制造线、销售和市场部，还有研究及创新发展、科学研究工作等等，给新加坡人提供了多元化而丰富的工作岗位。”

每年招收实习生 今年新设培训计划

戚冶文说，除了就业机会，赢创每年都提供实习机会，让至少五名本地大学生或理工生浸濡和学习。

“实习期至少半年，他们也可以专注一个项目，进行更长期的实习；已经有两三名实习生在实习结束后成为我们的全职雇员。”

她透露，今年，赢创也推出见习培训计划，各部门每年会招收至少两名刚毕业的大学生或年轻专业人士。事实上，赢创的根基稳固多元化，冠病疫情并没有影响业务,公司也没有裁退员工或缩减人力。

“相反的，这期间外来人才流动受到限制，我们聘请了更多本地人才。”

新加坡是赢创的生产和研究发展区域中心，全球最大的蛋氨酸生产和制造基地也在这里。戚冶文表示，未来扩展研究和生产规模时，赢创和新加坡的伙伴关系必定会更密切。

实用创新产品 本地社区受惠

赢创雇员经常有机会交换创意点子和建议，协助公司做得更好。（照片摄于疫情前）。（图／赢创提供）

赢创研发和制造的特殊化学品和材料，让新加坡的建筑业、食品制造业和医疗界直接受惠：

帮滨海湾花园防水

滨海湾花园的花雕水泥墙，外层“穿”了一层“保护衣”能防水和防锈，在炎热潮湿的气候下缓减破坏。这层保护是来自赢创的保护涂层产品Protectosil，不但防水防锈，也抗涂鸦，容易清洁



滨海湾花园的花雕水泥墙，外层“穿”了一层“保护衣”能防水和防锈，在炎热潮湿的气候下缓减破坏。这层保护是来自赢创的保护涂层产品Protectosil，不但防水防锈，也抗涂鸦，容易清洁 为组屋降温

赢创的防火和防热建筑材料，将来也可能用来为本地组屋降温。赢创目前正和建屋局探讨合作的可能。



赢创的防火和防热建筑材料，将来也可能用来为本地组屋降温。赢创目前正和建屋局探讨合作的可能。 更环保的新加坡

赢创通过循环塑料保护本地环境，也配合新加坡2030年的绿色发展蓝图，协助打造城市绿化和可持续生活。戚冶文本身就是新加坡循环塑料协会的委员之一。

外来人才 注入新活力

戚冶文说：“新加坡的劳动队伍素质高，有很多熟练和技术人员，语言能力和适应力强，也具有环球化思维，很容易接纳外籍雇员。”

她本身出生于上海，曾经在中国工作，也长期在德国生活，如今是德国公民。她在去年10月间来新加坡工作后，很快就和本地同事打成一片，适应了新环境。

出生于西班牙、曾在荷兰工作的安娜，则在去年6月间来到新加坡，成为细胞与组织工程的研究员。她发现这里是东西方文化的熔炉，在这里生活和沟通都没有问题，本地同事也很热心地在各方面伸出援手。

宋金浩说，在疫情之前，公司经常举办各种活动促进外籍和本地同事的交流，例如法国主题的早餐聚会、德国主题的聚餐，或是本地邻里的慢跑活动。

除了文化的交流，宋金浩说，外来人才协助为我国打下科研的前锋，创造了新的就业和商业机会。他举例说，3D立体打印制造技术、光聚合物技术，这些先端科技推动了整个价值链里的相关领域，也创造了前所未有的就业机会。

曾在美国生活了10年的卢意华表示，到过国外，更发现新加坡有多小。

她说：“外面的世界很大，我们作为一个小国，一些如癌症治疗等的专门领域有了跨国公司、外来专才的贡献，更能加速成长，吸引最好的人来加入，带来更多活力和创意。”卢意华说。

她指出，外来人才让我们扩大视野，促进科技技术发展，尤其是在跨学科和跨领域方面，带来许多富创意而前端的解决方案。

林德川说：“如果没有跨国公司和外来人才，很多新加坡人大概得离乡背井到海外工作或学习。和跨国企业和外来人才一起工作的经验，有很多无法用数字来计算的益处，例如对本地初创公司来说，这些都是很宝贵而重要的。”



【“迈向国际 心系狮城”系列 八之一，本系列由贸工部呈献】